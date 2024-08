Tommy And The Teleboys: veröffentlichen Single und Video „Sarevokk“

Hier nun die zweite Vorab-Single: Tommy And The Teleboys bringt Stile zusammen, eifert Vorbildern nach und hat doch einen eigenen Sound gefunden, der anders klingt. Hier wird Garagenrock mit Psychedelia gefüttert, Postpunk, Krautrock oder Electronica ausprobiert.

Eine aufpeitschende Rhythmusgruppe und fiebrig-flirrende Gitarren verhindern jede Stagnation. Tanzbar, groovy, wild und voller Melodien. Dann wieder relaxt und schwebend.

Ohne den Song Sarevokk würde das Album einen anderen Namen tragen. Zumindest haben sich so die kaputten Götter aus dem Albumtitel eingeschlichen. Ursprünglich sollte es in dem Song um den ewigen Bösewicht aus der DnD-Computerspielreihe Baldur’s Gate gehen; seines Zeichen Sohn einer finsteren Gottheit und ziemlicher Fiesling, der nach der Macht greift.

Davon ist inhaltlich nicht mehr viel übriggeblieben. Aber Sarevokk ist bei Tommy And The Teleboys ein abgehalfterter Typ und es geht um sein Scheitern beim Versuch, großen Erwartungen gerecht zu werden. So oder so ähnlich.

Die Idee zum Video kam eher zufällig beim Herumspielen mit verschiedenen Effekten. Es sollte ein möglichst chaotisches Video werden, und das alles vor der Kulisse der viel besprochenen mitteldeutschen Einöde, der Heimat der Band.

Chaos, repetitive Bewegungen, alles durcheinander, aber eigentlich geht nichts voran; Tristesse im Hintergrund … Damit passt es auch schon wieder zum Songtext.

Das Debütalbum kommt dann am 30. August: Gods. Used. In Great Condition und ist ab sofort vorzubestellen im Noisolution Shop!

