Noisolution Over Leipzig II am 01.11.2025 @ Polikyl / Leipzig

Noisolution war schon einmal zu Gast in Leipzig. Zehn Jahre ist das her und nun ist man wieder zurück in Leipzig mit musikalische Noiso-Sahnestückchen, um gerne mit euch zu feiern!

Die Sause finde 01.11.2025 unter dem Slogan Noisolution Over Leipzig II im niegelnagelneuen Club POLIKYL @ Westwerk statt. Und natürlich gibt’s ein wunderbares und megalautes Dreierpack mit den Noisolution-Bands Red Mess, Tommy And The Teleboys und den eigentlichen Veranstaltern, den Lokalhelden Zhaat, die ihr neues Album Other Prophets feiern und dazu einladen.