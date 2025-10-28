Yeast Machine: Welcome to Noisolution

Das Berliner Kult-Label Noisolution freut sich, die Tübinger Band Yeast Machine in seinem Roster begrüßen zu dürfen.

Noisolution dazu: „Was für ein großartiges Album da im Frühling kommt, können wir nur lauthals ankündigen und ihr müsst uns einfach glauben. Aber wir durften für Yeast Machine ja schon die Promotion machen, haben sie live gesehen und wissen um deren Qualitäten. Dass auch noch feine Typen hinter den Gitarren stehen, macht es uns umso einfacher, und nun geht’s gemeinsam weiter. Yeast Machine haben ein Album eingespielt, das einen beruhigt zurücklehnen lässt mit dem Wissen, alternative Rockmusik hat Zukunft. Kratziger, rastloser Alternativ Rock, grungy, punky, ungebremst und mit viel Tiefgang und der richtigen Einstellung.“

Die erste Single Falling Rocks kommt am 7. November und ist mehr als ein vielversprechender Auftakt. Selbstbewusst und laut zeigt die Band hier, was auf dem Album zu erwarten ist. Der Song kommt hier übrigens im Duett mit Polly von The Red Flags.