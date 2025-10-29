Voodoo Highway: kehren mit dem feurigen Live-Album „Made In Kachot“ zurück

Nach sieben Jahren Pause kehren Voodoo Highway mit voller Kraft zurück und präsentieren mit Made In Kachot ihr erstes Live-Album, das während des Wiedervereinigungskonzerts beim RockaFE Festival in Ferrara am 2. Juni 2025 in voller Länge aufgenommen wurde.

Das Album wurde am 24. Oktober 2025 veröffentlicht und markiert das mit Spannung erwartete Comeback einer der beliebtesten Hard-Rock-Bands Italiens. Es bietet einen unverfälschten Einblick in pure, live Energie: roh, laut und echt.

Federico Di Marco, Sänger und Gründungsmitglied, beschreibt das Album mit den Worten: „Made In Kachot is the sound of a band rediscovering itself. We didn’t want perfection — we wanted truth. It’s sweat, feedback, and heart captured on tape.“

Die Show, die zu Made In Kachot wurde, war ein prägendes Ereignis für die Band. Nach einer siebenjährigen Auszeit vereinigten Federico Di Marco (Gesang), Filippo Cavallini (Bass), Filippo Romeo (Gitarre), Massimiliano Sabbadini (Hammond) und Vincenzo Zairo (Schlagzeug) sich neu, für eine mitreißende Darbietung, die den Geist ihrer frühen Jahre neu entfachte.

Der Sound ist unverkennbar ihr eigener – mit dröhnendem Hammond-Orgelspiel, treibenden Basslinien, durchdringenden Gitarrenriffs und der gefühlvollen Stimme, die sie auf der europäischen Hard-Rock-Szene hervorhob.

Made In Kachot – Trackliste:

1. This Is Rock’n’Roll, Wankers! (Live 2025)

2. Gasoline Woman (Live 2025)

3. Midnight Hour (Live 2025)

4. NY Dancer (Live 2025)

5. To Ride The Tide (Live 2025)

6. Till It Bleeds (Live 2025)

7. Running Around (Live 2025 – Bonustrack)

Die Aufnahme, das Mixing und das Mastering wurden von Samuele Grandi im Sonika Recording in Ferrara durchgeführt, das auch die ausführende Produktion des Albums übernahm. Das Cover-Artwork von Christian Bondandini fängt die Intensität und Unmittelbarkeit des Live-Erlebnisses ein.

Voodoo Highway haben sich mit ihrem Debütalbum Broken Uncle’s Inn (2011) und dem Nachfolger Showdown (2013) sowie ihrem dritten Album The Ordeal (2017) einen Namen im Hard Rock gemacht. Ihre Musik ist geprägt von zeitlosem Hard Rock, der mit Soul, Swagger und Hammond-getriebenem Feuer angereichert ist. Ihr neues Werk Made In Kachot verbindet dieses Erbe mit einer erneuerten Vision für die Zukunft.

Im Dezember werden Voodoo Highway mit Produzent Eddy Cavazza (Logan Mader, John Wetton, Fear Factory) ins Studio gehen, um ihr viertes Studioalbum aufzunehmen, was den Beginn einer neuen kreativen Ära markiert. Nach Jahren der Stille bekräftigten Made In Kachot, was die Welt bereits wusste: Rock stirbt nie — er wartet nur auf die richtige Band, um wieder zum Leben erweckt zu werden.