Children Of Bodom: neuer Online-Shop in Zusammenarbeit mit Reaper Entertainment

Legenden sterben nie …

Am 15. Dezember 2019 spielten die finnischen Melodic-Death-Pioniere Children Of Bodom ihr letztes Konzert in Helsinki und beendeten damit nach 22 Jahren ihre beeindruckende Karriere. Mit zehn Studioalben, vier Live-Alben und einem Cover-Album hinterließen die Jungs vom Bodomsee nicht nur eine musikalische Lücke in der Szene, sondern hatten auch immer eine Verbindung zu einer einzigartigen und aktiven Fanbase.

Auch nach dem tragischen Tod von Frontmann Alexi Laiho wächst die Hate Crew, wie die Bodom-Fans liebevoll genannt werden, von Tag zu Tag weiter an. Fünf Jahre nach dem Ende der Band ist ihr Geist lebendiger denn je.

Jetzt haben sich die verbliebenen Gründungsmitglieder Janne Wirman, Henkka Blacksmith und Jaska Raatikainen mit Reaper Entertainment zusammengetan, um dem offiziellen Online-Store neues Leben einzuhauchen. Reaper Entertainment, bereits bekannt als Label von Jannes (Warmen) und Henkkas (Moon Shot) neuen Bands, wird sich um die Produktion und Logistik des Online-Shops kümmern und mit den Bandmitgliedern zusammenarbeiten, um neue Artikel und Designs zu kreieren, aber auch Klassiker wieder verfügbar zu machen.

Die Band kommentiert:

„Der Relaunch des neuen Stores ist erst der Anfang. Wir haben bereits einige neue Produkte und einige Klassiker wieder auf Lager, aber wir werden monatlich neue und alte Designs wieder verfügbar machen. Albumdesigns, Einzeldesigns – aber auch ganz neue Ideen.

Wir freuen uns sehr, dass sich die Jungs und Mädels von Reaper Entertainment nun um unseren offiziellen Store kümmern. Sie sind echte Fans von Children Of Bodom, die unser Erbe verstehen und respektieren. Wir können uns keinen besseren Partner für die Zusammenarbeit vorstellen.“

Reaper Entertainment fügt hinzu:

„Es ist ja kein Geheimnis, dass der Name unseres Labels aus unserer Liebe zur Musik von Children Of Bodom entstanden ist. Nachdem wir im vergangenen Jahr unsere digitale Infrastruktur ausgebaut und unseren Bands die Möglichkeit geboten haben, einen eigenen Bandstore zu betreiben, waren wir bereit für diese neue Aufgabe. Für uns als Fans der Band ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen.

Und wie die Band bereits gesagt hat, arbeiten wir an vielen neuen Ideen. Freut euch auf tolle neue Artikel in den kommenden Monaten! Follow The Reaper…“

Der offizielle Store ist ab sofort hier zu finden: https://store.cobhc.com/

Children Of Bodom

www.cobhc.com