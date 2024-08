Dream Theater-Keyboarder Jordan Rudess: stellt das Video für die neue Single „Shadow Of The Moon“ vor

Der legendäre Dream Theater-Keyboarder Jordan Rudess hat kürzlich sein neues Soloalbum Permission To Fly angekündigt, das am 6. September 2024 über InsideOutMusic erscheinen wird. Der experimentierfreudige Musiker, der dafür bekannt ist, kreative, klangliche und technologische Grenzen zu überschreiten, setzt sich in seinem neuesten Werk mit der Komplexität der menschlichen Existenz in unserer vielfältigen Welt auseinander.

In Zusammenarbeit mit Lightricks veröffentlichte Jordan nun das Video zu Shadow Of The Moon. Lightricks veranstaltete einen Wettbewerb, bei dem Filmemacher aufgefordert wurden, einzigartige Musikvideokonzepte für Jordans Song einzureichen. Der Gewinner, Manny Walker, wurde zu einem hochmodernen Set in Serbien geflogen, wo er zusammen mit dem Lightricks-Team das Video drehen und seine Vision zum Leben erwecken durfte.

Jordan kommentiert: “Creating the Shadow Of The Moon video with Lightricks was an incredible experience. Working with such a talented team and the contest winner, and using Lightricks’ new cutting-edge LTX studio software, brought my vision to life in ways I couldn’t have imagined. This collaboration truly showcases how powerful it is to combine music with innovative visual storytelling.”

Hier bekommst du einen Einblick in den kreativen Prozess und die Entstehung des Projekts.

Während einige frühere Veröffentlichungen reine Soloprojekte waren, hat Rudess diesmal eine Kerngruppe von Musikern um sich versammelt, die seine Vision unterstützen und vorantreiben. Auf dem Album ist Jordan zusammen mit That Joe Payne am Gesang, Darby Todd (Devin Townsend) am Schlagzeug und Steve Dadaian an der Gitarre zu hören, sowie mit Gastsoli von Bastian Martinez.

Nachdem die Musik in fähigen Händen lag, wollte Rudess sicherstellen, dass auch die Texte die nötige Aufmerksamkeit erhalten. Dafür wandte er sich an eine Quelle, die ihm sehr nahesteht: seine Tochter.

„Alle Texte auf dem Album wurden von meiner Tochter Ariana geschrieben. Ich schreibe zwar selbst gerne Texte, aber mein Hauptaugenmerk liegt auf der klanglichen Qualität der Worte. Für dieses Album wollte ich tiefer eintauchen und etwas anbieten, das auf einer tiefgründigeren und intellektuelleren Ebene ankommt. Ari hat das hervorragend gemacht.“

Permission To Fly wird als limitiertes CD-Digipak und Gatefold 180g 2LP (beide mit Bonusmaterial) sowie digital erhältlich sein.

Permission To Fly Tracklist:

1. The Final Threshold

2. Into The Lair

3. Haunted Reverie

4. The Alchemist

5. Embers

6. Shadow Of The Moon

7. Eternal

8. Footstep In The Snow

9. Dreamer

10. Incarnation (Bonustrack)

11. Chopin Fm (Bonustrack)

Vor kurzem gab Jordan sein Live-Debüt mit Darby Todd & That Joe Payne mit zwei begeistert aufgenommenen Sets bei der 2024-Ausgabe von Cruise To The Edge. Dies war auch die Live-Premiere der neuen Single Embers.

Mehr Informationen über Jordan Rudess:

Jordan Rudess, der vom Music Radar Magazine als „Bester Keyboarder aller Zeiten“ bezeichnet wird, ist der außergewöhnliche Keyboarder und Multiinstrumentalist der mit Platin und einem Grammy ausgezeichneten Progressive Rock Band Dream Theater. Als klassisches Wunderkind begann Jordan Rudess seine musikalische Reise im Alter von 9 Jahren an der renommierten Juilliard School of Music und legte damit den Grundstein für eine Karriere, die von einer unverwechselbaren Verschmelzung von klassischen und rockigen Einflüssen geprägt ist.

Neben seiner Rolle bei Dream Theater und der Band Liquid Tension Experiment hat Jordan sein musikalisches Können in einem breiten Spektrum von Kollaborationen unter Beweis gestellt. Von Deep Purple und David Bowie bis hin zu Steven Wilson und Jan Hammer hat er der Branche einen unauslöschlichen Stempel aufgedrückt. Bemerkenswerte Projekte wie LMR (sein Nebenprojekt mit Tony Levin und Marco Minneman), Steven Wilsons Blackfield, Gastauftritte bei Deep Purple und den Dixie Dregs und die Zusammenarbeit mit Künstlern wie Enrique Iglesias, dem Paul Winter Consort, Annie Haslam und vielen anderen unterstreichen die Bandbreite seines musikalischen Wirkens.

Als Pionier auf dem Gebiet der Spitzentechnologie hat sich Jordan mit modernsten Keyboard-Controllern und Musik-Apps einen Namen gemacht. Als Inhaber des sehr erfolgreichen iOS-App-Entwicklungsunternehmens Wizdom Music hat er preisgekrönte Apps entwickelt, darunter GeoShred, MorphWiz, SampleWiz, Vythm, Polywave, Jam with Jordan und SampleWiz 2. GeoShred, der jüngste Erfolg von Wizdom Music, entstand in Zusammenarbeit mit moForte, den Gründungsmitgliedern des Sondius-Teams der Stanford University. Derzeit arbeitet Rudess als Visiting Artist am MIT Media Lab in der Gruppe Responsive Environments an einem interaktiven KI-Projekt.

