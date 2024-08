Noisolution: Das Label gibt Tourdaten seiner Bands bekannt (u.a. Daily Thompson, Rotor, Splinter …)

Das Berliner Kult-Label Noisolution (Heimat solcher Bands wie u.a. Daily Thompson, Rotor, Splinter …) gibt aktuelle Tourdaten seiner Bands bekannt.

Hier die aktuellen Tourdaten:

24/7 Diva Heaven

02.08.2024 DE – Elend Bei Sorge – Rocken Am Brocken

03.08.2024 DE – Hamburg – Molotow – Weltturbojugentage

06.09.2024 DE – Bremen – Hellseatic Festival

Gift-Tour 2024

Präsentiert von Visions & ByteFM

09.10.2024 DE – Leipzig, Conne Island

11.10.2024 DE – Berlin, Neue Zukunft

24.10.2024 DE – Köln, Sonic Ballroom

25.10.2024 DE – München, Strom

26.10.2024 DE – Darmstadt, Oetinger Villa

31.10.2024 DE – Hamburg, Knust

01.11.2024 NL – Nijmegen, De Onderbroek

02.11.2024 DE – Dortmund, Subrosa

Anger MGMT

31.08.24 – CH-Brugg – Amphitheater Windisch – Sub Divo Festival

14.09.24 – CH-Effretikon – Synergia Festival

19.11.24 – CH-Luzern – Schüür – There Are Worse Bands Festival

Coogans Bluff

Präsentiert von Visions & Eclipsed Magazin

10.08.2024 AT – Döbriach – Sauzipf Rocks Festival

30.08.2024 DE – Dortmund – JunkYard • Dortmund

31.08.2024 DE – Bad Sulza – Saalepartie

31.10.2024 DE – Kassel – Goldgrube

01.1120.24 DE – Potsdam – Potsdam, Waschhaus

02.11.2024 DE – Leipzig – UT Connewitz

14.11.2024 DE – Düsseldorf – Kulturschlachthof

15.11.2024 DE – Stuttgart – Goldmarks

16.11.2024 DE – Regensburg – Alte Mälzerei

28.11.2024 DE – Bremen – Lagerhaus

29.11.2024 DE – Mainz – Schön Schön

30.11.2024 DE – Chemnitz – AJZ

Daily Thompson

07.08.2024 PRT – Ancora – Sonic Blast Fest

17.08.2024 DE – Stemwede – Open Air Stemwede

31.08.2024 DE – Rietberg – Getoese Festival

The Great Machine

03.08.24 DE – Braunschweig, B58

04.08.24 NL – Amsterdam, De Tanker w/ Splinter

05.08.24 NL – Pitcher, Düsseldorf

07.08.24 DE – Wiesbaden, Schlachthof w/ Splinter

08.08.24 DE – Bielefeld, Forum w/ Splinter

09.08.24 DE – Marienthal, Hoflärm

10.08.24 AT – Döbriach, Sauzipf

** w/ Daily Thompson

Hathors

02.11.24 DE – Kempten – KQA

Isoscope

30.08.2024 DE – Berlin – Urban Spree w/ Tommy & The Teleboys & Go Mahhh

The Pighounds

10.08.2024 DE – Kreblitz / Luckau – Blacksmith Inn

16.08.2024 DE – Stemweder Open Air

14.09.2024 DE – Kamen – Love yourself Fest

28.09.2024 DE – Hannover – SubKultur

09.11.2024 DE – Husum – Speicher

16.11.2024 DE – Jever – LOK

06.02.2025 DE – Düsseldorf – Pitcher

11.02.2025 DE – Weimar – C-Keller

13.02.2025 DE – Augsburg – Bombig

14.02.2025 DE – Landshut – Rocket Club

30.05.2025 DE – Berlin – RAW Festival

Rotor

23.08.24 – DE – Lehrte, Zytanien Festival

24.08.24 – DE – Leipzig, Sommerbühne am Panometer w/ Bikini Beach

30.08.24 – DE – Dortmund, Junkyard w/ Coogans Bluff + Rotor

31.08.24 – BE – Rillaar, Down The Hill Festival

07.09.24 – DE – Bremen, Hellseatic Festival

Samavayo

12.09.2024 D – Leipzig – Bandhaus Leipzig

13.09.2024 D – Dresden – Chemiefabrik

14.09.2024 D – Weiden (Oberpfalz) – Stoner Rock Night

04.10.2024 D – Wurzburg – Immerhin Würzburg

05.10.2024 D – Pratteln – Up In Smoke Festival

12.10.2024 D – Munich – Keep It Low Festival

16.11.2024 D – Cottbus – Muggefug

Splinter

02.08.2024 NL – Wateringen – Waterpop Festival

03.08.2024 DE – Beelen – Krach Am Bach Festival

03.08.2024 DE – Dorsten – Leo – Red Balloon Festival

04.08.2024 DE – Amsterdam – w/ Great Machine

07.08.2024 DE – Wiesbaden -Schlachthof w/ Great Machine

08.08.2024 DE – Bielefeld – Forum w/ Great Machine

16.08.2024 DE – Obernair – Open Air Festival

29.08.2024 DE – Köln – Lo-Fi Merchandise Akustik-Set (18.00)!

29.08.2024 DE – Köln – Sonic Ballroom

30.08.2024 DE – Auerstedt – Saalepartie

31.08.2024 DE – Hannover – Nordstadtbraut

08.11.2024 DE – Brosass Sassenberg

09.11.2024 DE – Tanksgiving Peace Fest 2024

16.11.2024 DE – Marsberg – Diemelkult

29.11.2024 DE – Berlin – Neue Zukunft w/ VUG

12.12.2024 DE – Fernsehkonzert Bielefeld

more coming sooon!

Tommy & The Teleboys

31.08.2024 DE – Berlin – Urban Spree RecRel.Party w/ Isoscope & Go Mahhh

13.09.2024 DE – Ingolstadt – Neue Welt

14.09.2024 DE – Darmstadt – Sumpf

05.10.2024 DE – Halle – Telefest – tbc

09.11.2024 DE – Husum – Speicher (+The Pighounds & Keele)

16.11.2024 DE – Erfurt – Klanggerüst

13.01.2025 DE – Bamberg – Live Club

14.01.2025 DE – Weimar- C-Keller

25.02.2025 DE – Hannover – Cafe Glocksee