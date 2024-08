Prophecy Fest: enthüllt Merchandise Designs für Click & Collect 2024

Besucher des letztjährigen Prophecy Fest konnten erstmals im Voraus exklusives Fest-Merchandise erwerben und ihre T-Shirts, Hoodies, und andere Stücke bequem beim Einchecken abholen. Die positiven Reaktionen haben uns dazu veranlasst, erneut einen Click & Collect Shop zu eröffnen. Dieser findet sich über diesen Link: https://de.fest.prophecy.de

Der Shop steht ausschließlich Besuchern des Prophecy Fests zur Verfügung. Die einzige Möglichkeit beim Auschecken aus dem Warenkorb besteht darin, den oder die Artikel persönlich während der Veranstaltung abzuholen.

Um einen ersten Blick auf die neuen Designs zu werfen, seht bitte in den Shop rein oder werft einen Blick auf das Banner unten in dieser Meldung.

Derzeit haben 94 % aller Tickets einen glücklichen Besitzer gefunden und wir erwarten ein ausverkauftes Prophecy Fest 2024. Die 3-Tages-Pässe sind über diesen Link erhältlich: https://fest.prophecy.de/tickets

Das Prophecy Fest bringt dunkle, zukunftsweisende Musik mit einem geistigen Anspruch in die legendäre Balver Höhle, einem der faszinierendsten Kulturorte Deutschlands. Die dreitägige Veranstaltung beginnt am Donnerstag, dem 5. September. Das Prophecy Fest endet mit einem letzten Konzert, das am Samstag, dem 7. September, noch vor Mitternacht beginnt.

Die folgenden Bands wurden für das Prophecy Fest 2024 bestätigt (in alphabetischer Reihenfolge): Alcest & Nicolas Horvath, Arthur Brown, Arð, Austere, Blazing Eternity, Dool, Dymna Lotva, Eïs, Empyrium, Fen, Fortíð, Germ, Hexvessel, In The Woods. …, Neun Welten, Paradise Lost, Perchta, Solstice, Thief, Triptykon, Thurnin, Valborg, Vrîmuot und Wolcensmen.

Der Vorverkauf für das Prophecy Fest 2024 läuft derzeit noch weiter. Ungefähr 94 % aller verfügbaren Tickets haben bereits ihren Besitzer gefunden. Der Ticketpreis wurde auf 139 € festgesetzt.

Weitere Infos zum Prophecy Fest könnt ihr hier nachlesen: