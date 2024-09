Prophecy Fest: kündigt Termine für 2025 an und startet den Vorverkauf in der Höhle von Balve

Das Prophecy Fest hat die Termine für die Ausgabe 2025 in der Höhle von Balve bekannt gegeben. Das Prophecy Fest beginnt am Donnerstag, den 11. September, und die letzte Band wird am Samstag, den 13. September, vor Mitternacht zu spielen beginnen. Der Preis für die 3-Tages-Pässe 2025 wurde auf 149 € (exkl. Servicegebühr) festgelegt.

Die 3-Tages-Pässe für das Prophecy Fest 2025 werden heute um 12:00 Uhr MESZ erhältlich sein:

Die Gäste des diesjährigen Prophecy Festes können die 3-Tages-Pässe für 2025 im Voraus am offiziellen Merchandise-Stand erwerben.

Martin Koller kommentiert: „We continue to offer our most loyal guests who are travelling to the Cave of Balve from near and far a chance to plan their journey early“, erklärt der Label- und Festivalgründer. „We will announce the first bands soon.“

Tickets 2025

3-Tages-Pass 149 Euro + 10% Service-Zuschlag

Komfortzuschlag 70 Euro + 10% Service-Zuschlag

Standort & Anreise

Das Prophecy Fest wurde 2015 gegründet und war bereits bei der ersten Auflage ausverkauft. Diese einzigartige Veranstaltung für dunkle und innovative Musik findet in der Balver Kulturhöhle im Hönnetal nahe der Stadt Balve im Sauerland statt.

Die natürlich entstandene Karsthöhle wurde bereits in der frühen Steinzeit (Paläolithikum) von Menschen genutzt. In dieser bedeutenden archäologischen Stätte wurden Überreste aus verschiedenen Epochen bis hin zum Mittelalter gefunden. Nach einer germanischen Legende, die in der altisländischen Thidreksaga überliefert ist, kam der mythische Schmied Wayland in diese Höhle, um sein magisches Handwerk von den dort lebenden Zwergenmeistern zu erlernen.

Die Schwere der Geschichte und die besondere Akustik der Balver Höhle sorgen für eine einzigartige Atmosphäre, die den musikalischen Geist des Prophecy Festivals perfekt widerspiegelt.

Ausführliche Informationen über Unterkunft, Anreise und Parkmöglichkeiten findet ihr auf der Seite des Prophecy Festivals: https://fest.prophecy.de