Future Palace: veröffentlichen neues Album „Distortion“

Die Berliner Post-Hardcore-Band Future Palace hat gerade ihr neuestes Album Distortion veröffentlicht, das ab sofort weltweit über Arising Empire erhältlich ist. Bekannt für ihre emotionsgeladenen Texte und ihren rauen Sound, verschieben Future Palace mit dieser kraftvollen neuen Veröffentlichung weiterhin die Grenzen ihres Genres.

Distortion markiert ein neues Kapitel für die Band und bietet eine dynamische Mischung aus intensiven, atmosphärischen Klanglandschaften, schweren Breakdowns und gefühlvollen Melodien. Das Album behandelt Themen wie Kampf, Widerstandskraft und persönliches Wachstum, wobei Sängerin Maria Lessing durchgehend eine eindringliche und leidenschaftliche Performance liefert.

Future Palaces frühere Werke wurden gut aufgenommen, aber Distortion verspricht, ihre Musik zu neuen Höhen zu führen, indem es eine komplizierte Produktion, tighte Musikalität und einen unmissverständlichen Sinn für Dringlichkeit präsentiert. Das Album wird von visuell beeindruckenden Musikvideos begleitet und ist auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Seht euch hier das Video von Decarabia an:

Mit Distortion festigen Future Palace ihren Platz in der Post-Hardcore-Szene und bieten den Fans ein kathartisches und mitreißendes Erlebnis von Anfang bis Ende.

Stream, Kauf von Distortion jetzt als CD, limitiertes farbiges Vinyl

https://arisingempire.com/distortion

Erlebt Future Palace an folgenden Terminen live:

Headline Tour 2024

17.10. Nuremberg, DE @Hirsch

18.10. Vienna, AT @ Flex

19.10. Budapest, HU @Analog Music Hall

22.10. Rague, CZ @Rock Cafe

23.10. Warsaw, PL @Hydrozagadka

24.10. Gdansk, PL @Drizzly Grizzly

26.10. Helsinki, FI @On the Rocks

28.10. Stockholm, SWE @Kollektivet Livet

29.10. Copenhagen, DK @Pumpehuset

30.10. Oslo, NO @John Dee

31.10. Gothenburg, SWE @Musikens Hus

01.11. Hamburg, DE @Gruenspan

02.11. Bremen, DE @Schlachthof

28.11. Hanover, DE @Musikzentrum

29.11. Frankfurt, DE @Batschkapp

30.11. Cologne, DE @Essigfabrik (Upgrade!)

01.12. Cologne, DE @Essigfabrik (Upgrade!)

02.12. Paris, FR @Supersonic Records

04.12. London, UK @The Garage

05.12. Manchester, UK @Rebellion

06.12. Antwerp, BE @Trix

07.12. Amsterdam, NL @Melkweg

09.12. Stuttgart, DE @Club Cann

10.12. Bern, CH @Stellwerk

12.12 Zurich, CH @Dynamo

13.12. Munich, DE @Backstage Werk

15.12. Berlin, DE @Huxleys

Tickets

Mehr Infos zu Future Palace und ihrem brandneuen Album Distortion findet ihr hier:

Future Palace sind:

Maria – Gesang

Manuel – Gitarre

Johannes – Schlagzeug

