Future Palace: starten Vorbestellungen für das kommende Album „Distortion“

The Echoes of Disparity ist die neueste Veröffentlichung der Post-Hardcore-Überflieger von Future Palace und markiert den Vorbestellungsstart ihres kommenden Albums Distortion, das am 6. September über Arising Empire erscheinen wird!

Die Welt ist ein Feuerwerk der Reizüberflutung, und Future Palace haben ihr aktuelles Album Distortion diesem Gefühl der Überforderung gewidmet.

Auf dem neuen Album beschäftigt sich die Band mit der fast schon erdrückenden Masse an psychischen Krankheiten und gesellschaftlichen Problemen und kreiert Musik, die passenderweise mehr Hooks als je zuvor liefert und nahtlos von den leisesten Tiefen zu den erhabensten Höhen wechselt. Während das Vorgängeralbum Run noch zu den musikalischen Extremen tendierte, ist Distortion der ultimative Höhepunkt all der Töne, die Future Palace auf ihrer europaweiten Reise als einer der aufregendsten Acts in der alternativen Gitarrenmusik aufgesogen haben. Auf dem Album treffen die kraftvollsten Metalcore-Breakdowns auf zitternde Darkwave-Beats, hymnische Emocore-Refrains à la Bad Omens auf sakrale Chöre und die Kälte des Industrial auf die kraftvolle Emotionalität von Sleep Token, was Distortion zu einem Album wie ein Manifest macht.

Ein Highlight des Albums ist der brandneue Track The Echoes of Disparity, der eine herausragende Zusammenarbeit mit Charlie Rolfe von As Everything Unfolds beinhaltet. Dieser Song ist ein starkes Statement zum gesellschaftlichen Druck und zur Kontrolle über den Körper der Frauen. Maria zeigt eine beeindruckende stimmliche Bandbreite und wechselt zwischen kraftvollen Shouts und und kristallklarem Gesang wechselt und der wichtigen Botschaft des Songs Tiefe und Emotionen verleiht.

The Echoes Of Disparity jetzt hier ansehen/anhören:

Weltweit auf allen DSPs ab sofort erhältlich:

https://arisingempire.com/theechoesofdisparity

Bestellt euch Distortion jetzt als CD, limitiertes farbiges Vinyl, zusammen mit exklusiver Merch-Option im Arising Empire Online-Shop vor!

https://arisingempire.com/distortion

Distortion – Tracklisting:

1. Uncontrolled

2. Malphas

3. Panic Paralysis

4. The Echoes Of Disparity Feat. Charle Rolfe From As Everything Unfolds

5. Dreamstate

6. Decarabia

7. In Too Deep

8. Rays of Light

9. A Fool On A Devil’s Reins

10. They Take What They Want

11. Amethyst

Die Musik von Future Palace hat schon immer die inneren Kämpfe erforscht, und Distortion ist der brutale Höhepunkt dieses Ansatzes. Der Albumtitel, abgeleitet vom psychologischen Begriff der kognitiven Verzerrung, spiegelt eine Welt wider, in der wechselnde Wahrnehmungen den Einzelnen in wiederkehrende Fallen locken. Distortion befasst sich mit verschiedenen psychischen Krankheiten und persönlichen Kämpfen, von ADHS über Depressionen bis hin zu Narzissmus. Das dritte Album der Band ist eine mächtige Kraft aus Emotionen, Zyklen und Verzweiflungsschreien, die den Hörer mit ihrer Intensität überwältig.

Die Kreativität der Band glänzt, wenn sie anspruchsvolle Themen mit neuen Perspektiven angeht. Auf Distortion knüpfen sie an ihr bisheriges Werk an, indem sie neue Elemente einbauen, wie z. B. orchestrale Einwürfe in The Echoes Of Disparity, das brutale Schreie und chantartige Passagen kombiniert, um den psychologischen Kampf zu vermitteln. Panic Paralysis zeichnet sich durch ein massives Gesangsmotiv mit arabeskem Touch aus, während They Take What They Want in emotionale Tiefen abtaucht und rohen Metalcore mit sanften Gesangspassagen und massiven Chören verbindet.

Trotz der emotionalen Intensität des Albums entstand Distortion inmitten einer Überforderung. Produziert von Julian Breucker und Christoph Wieczorek, bekannt durch ihre Arbeit mit Annisokay, Beyond The Black und Smash Into Pieces, war der Aufnahmeprozess zermürbend. Sängerin Maria Lessing nahm das Album mit einer Wurzelentzündung und nach einer Weisheitszahn-Operation auf, was zwar zusätzlichen Stress bedeutete, aber die Authentizität der Songs noch verstärkte. Gitarrist Manuel Kohlert merkt an, dass das Album die Erfahrungen der Band als viel tourende Band widerspiegelt und die Gefühle des Unterwegsseins und des Nachdenkens über die eigene Existenz einfängt.

Trotz seiner Herausforderungen trägt Distortion ein Stück Hoffnung in sich. Decarabia erzählt eine bittersüße Geschichte über ein depressives Paar, während The Echoes Of Disparity, bei dem Charlie Rolfe von As Everything Unfolds mitwirkt, militant rebellisch ist und den Missbrauch von Macht und die Unterdrückung von Frauen anspricht. Lessing betont die Bedeutung der weiblichen Unterstützung, um die Botschaft des Songs lautstark zu vermitteln.

Die Band hat soeben ihre Headline-Tournee durch Europa und Großbritannien angekündigt, die im Oktober 2024 beginnt und von Our Promise unterstützt wird.

Erlebt Future Palace live an den folgenden Terminen:

Headline Tour 2024

17.10. Nuremberg, DE @Hirsch

19.10. Budapest, HU @Analog Music Hall

22.10. Rague, CZ @Rock Cafe

23.10. Warsaw, PL @Hydrozagadka

24.10. Gdansk, PL @Drizzly Grizzly

26.10. Helsinki, FI @On the Rocks

28.10. Stockholm, SWE @Kollektivet Livet

29.10. Copenhagen, DK @Pumpehuset

30.10. Oslo, NO @John Dee

31.10. Gothenburg, SWE @Musikens Hus

01.11. Hamburg, DE @Gruenspan

02.11. Bremen, DE @Schlachthof

28.11. Hanover, DE @Musikzentrum

29.11. Frankfurt, DE @Batschkapp

30.11. Cologne, DE @Kantine

02.12. Paris, FR @Supersonic Records

04.12. London, UK @The Garage

05.12. Manchester, UK @Rebellion

06.12. Antwerp, BE @Trix

07.12. Amsterdam, NL @Melkweg

09.12. Stuttgart, DE @Club Cann

10.12. Bern, CH @Stellwerk

12.12 Zurich, CH @Dynamo

13.12. Munich, DE @Backstage Werk

15.12. Berlin, DE @Huxleys

Festivals 2024

13. – 15.06. Greenfield Festival, CH

15.06. Nova Rock Festival, AT

21. – 23.06. Full Force Festival, DE

23.06. Graspop Metal Meeting, DE

26. – 29.06. Resurrection Fest, ES

31.07. – 03.08. Wacken Open Air, DE

14. – 17-08. Summer Breeze Open Air, DE

15. – 17.08. Reload Festival, DE

15. – 18.08. Motocultor Festival, FR

Future Palace sind:

Maria – Gesang

Manuel – Gitarre

Johannes – Schlagzeug

