Alleviate: kündigen Debütalbum „Dmns“ an und veröffentlichen neue Single „Alive“

Nach dem phänomenalen Erfolg ihrer vorherigen Singles, die zusammen über 2,5 Millionen Plays auf Spotify erreicht haben, kehren Alleviate triumphal mit ihrer neuesten Single Alive zurück und kündigen ihr Debütalbum Dmns an, das am 23. August über Arising Empire erscheinen wird!

Alive nimmt die Hörer mit auf eine intensive Reise der Resilienz und Wiedergeburt, mit kraftvollen Texten und einer dynamischen Performance. Der Track zeigt die Fähigkeit der Band, erdrückende Härte mit melodischem Tiefgang zu vereinen, was ihn zu einem herausragenden Stück in ihrer wachsenden Diskografie macht. Alive ist ein kühnes Statement der künstlerischen Entwicklung von Alleviate und bereitet die Bühne für das mit Spannung erwartete Debüt Dmns.

Seht euch das Video zu Alive hier an:

Jetzt Alive hier anhören: https://arisingempire.com/alive

Ab sofort auf allen DSPs erhältlich.

Dmns – Tracklisting:

1. Dmns

2. Trying To Survive

3. Broken

4. Forevermore

5. Gravity Feat. Nik Nocturnal

6. Alive

7. Better

8. Die For Me

9. Within Worlds

10. My Demise

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Vorbestellungen von Dmns als CD, limitiertes farbiges Vinyl, zusammen mit verschiedenen Merch-Optionen im Arising Empire Online-Shop.

https://arisingempire.com/dmns

Erlebt Alleviate live an den folgenden Terminen:

18.07. DE Deichbrand Festival

10.08. DE Rock auf der Burg Festival

07.09. DE Bookwood Festival

26.10. DE Rockenhilft Festival

01.-/02.11. DE Core Fest Festival

23.11. DE Heatwave Core Fest Vol. II Festival

14.12. DE Maelfoy Home Show 2024, Bremen

Nach der Veröffentlichung von Die For Me haben Alleviate schnell Fans auf der ganzen Welt gewonnen. Berühmte Internet-Reaktoren wie Nik Nocturnal und Too Lit Mafia waren von ihrem kraftvollen und eingängigen Sound begeistert, denn die Gruppe kombiniert technische Riffs, schwere Breakdowns und eingängige Hooks, die sich stundenlang in deinem Kopf festsetzen.

Alleviate stehen für die Stärke, die tief in uns allen verborgen ist. Die Band besteht aus versierten Musikern aus fünf verschiedenen Bands in unterschiedlichen Genres der Metal-Musik. Gegründet im Jahr 2020 mit der Veröffentlichung von Die For Me, kombiniert die Band das Beste aus technischem Metalcore, Deathcore, Djent und Post-Hardcore in einem kraftvollen und schönen Stil. Riffs, Breakdowns, Deathcore-Gesang und eingängige Refrains heben Alleviate von der Masse ab. Die Mitglieder haben sich bereits in zahlreichen früheren und aktuellen Bands bewährt. Sie haben hunderte von Shows gespielt und sind erfahrene Live-Performer. Alleviate werden schon sehr bald wieder auf der Bühne stehen. Der Name der Band selbst steht für das, wofür sie steht – Hoffnung zu geben und eine positive Botschaft in die Welt zu tragen.

Alleviate sind:

Timo | Klargesang (Our Mirage)

Marius | Shouts (Breakdown’s at Tiffany’s)

Ramon | Gitarre (The Evolutionist)

Marc | Gitarre (We Are Perspectives)

Yunus | Schlagzeug (Time, The Valuator)

Alleviate online:

https://www.instagram.com/Alleviate.official

https://www.facebook.com/Alleviate.official