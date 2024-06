Seven Blood: haben Debütsingle „Killing From The Inside“ inklusive Videoclip veröffentlicht

Feinster Modern-Rock, der von Einflüssen wie Bring Me The Horizon, Architects, Paramore, Nirvana, Sleep Token und My Chemical Romance inspiriert ist und dennoch unverwechselbar Seven Blood ist. Nun ist die Debütsingle Killing From The Inside ab sofort überall erhältlich.

Seven Blood ist eine Band, die aus einem kollektiven Moment persönlicher Krisen entstand und Hörern, die ähnliche Zeiten durchmachen, nun einen dazu passenden Soundtrack liefern möchte.

Die Debütsingle Killing From The Inside ist nicht nur Seven Bloods Intro in die weite Welt, sondern auch das bemerkenswerte Ergebnis ihrer allerersten Session. Der Track basiert auf der Erfahrung, soziopathisches Verhalten bei anderen Menschen zu beobachten und dadurch die eigenen Handlungen zu hinterfragen – so tat es auch Azaria. Die blanke Offenheit von Killing From The Inside ist schon von den ersten Momenten an offensichtlich, in denen Azaria singt: „I hate myself / Confused as hell / Don’t know where it came from / Or, in fact, where it will go.“ Diese Worte entstanden bereits ein Jahr zuvor und zwar nicht als beabsichtigte Liedzeile, sondern als eine reine emotionale Ausdrucksform in Azarias privaten Notizen. „Es war sicher schwierig für mich“, sagt sie darüber, sich in dieser Weise in der allerersten Session gegenüber den neuen Bandkollegen so zu öffnen. „Aber ich fühlte mich durch die anderen sicher und unterstützt.“

Seven Blood sind Azaria Nasiri (Gesang), Oli Arnold (Gitarre), Anfy Hartmann (Schlagzeug) und Josi Hille (Bass). Killing From The Inside wurde von Anfy Hartmann produziert, von Dan Weller (Enter Shikari, Holding Absence, Bury Tomorrow) gemischt und von Dick Beetham gemastert.

Mehr über Seven Blood:

Seven Blood machen Musik, die es trotz harter Klänge schafft, zu berühren. Ihre Songs lassen die verloren geglaubte Verbindung von Lautstärke und Emotionalität wieder aufleben. Dabei verzichten sie jedoch auf das Imitieren bestehender Bands und kreieren einen eigenen Sound, welcher die Musik ihrer Jugend um den Charakter der Band ergänzt.

Alles begann im Frühling 2023. Anfy, Azaria und Oli stecken in starken persönlichen Krisen, kennen sich bereits mehrere Jahre und beschließen das zu tun, was in einer solchen Krise am meisten hilft: Gemeinsam den Schmerz in Songs zu verarbeiten. Kurze Zeit später kam Josi hinzu und komplettierte die Band.

Ihre Texte handeln von persönlichen Auseinandersetzungen und Beobachtungen unserer Gesellschaft. Sei es die Toxizität einzelner Personen oder die ignorante Haltung einer ganzen Spezies. Diese Texte betten Seven Blood in einer brachialen Soundwand ein, die der Nachdenklichkeit einen wütenden Beigeschmack gibt.

Die geballte Wucht aus Schlagzeug, Bass und Gitarre erhebt sich hinter dem Gesang und wird durch den mal sphärischen und auch mal beißenden Sound von Fanfaren und Synthies komplettiert. All das gipfelt in einem musikalischen Hoch und gibt dem Hörenden das Gefühl, dass alles und nichts ok ist.

