Kingcrow: kündigen neues Album mit Lead-Single „Kintsugi“ an

Begebt euch mit Kingcrow auf eine Reise der Resilienz und Neuerfindung, denn sie präsentieren Kintsurgi, die erste Single aus ihrem mit Spannung erwarteten Album, das am 23. August auf Season Of Mist erscheint. Kingcrow, eine Band, die für ihre aufrüttelnden Texte und ergreifenden Melodien bekannt ist, fängt mit diesem kraftvollen neuen Song einmal mehr die Essenz des menschlichen Durchhaltevermögens ein.

Ihr kommendes Album Hopium spiegelt das unerschütterliche Engagement der Band wider, die Tiefen der Emotionen zu erforschen – ein Charakterzug, der ihre Stellung in den Herzen von Musikliebhabern auf der ganzen Welt gefestigt hat. Mit Kintsugi werden die Hörer in eine Welt eingeladen, in der Unvollkommenheiten nicht nur akzeptiert, sondern mit goldenen Nähten der Stärke gefeiert werden.

Inspiriert von der alten japanischen Kunst, zerbrochene Töpferwaren zu reparieren, ist Kintsugi eine wunderbare Parallele zur Fähigkeit des Lebens, sich von Widrigkeiten zu erholen; ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch Kingcrows künstlerische Erzählung zieht. Die Single ist eine Hymne für jeden, der schon einmal eine Niederlage hinnehmen musste, um dann mit einem neuen Sinn für Ziel und Schönheit wieder aufzustehen.

Das von Riccardo Nifosì und Devilnax meisterhaft gestaltete Musikvideo zu Kintsugi ist jetzt auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist (hier)verfügbar:

Hopium erscheint am 23. August auf Season of Mist.

Vorbestellung & Pre-Save: https://orcd.co/kingcrowhopium

Hopium – Tracklist:

1. Kintsugi

2. Glitch

3. Parallel Lines

4. New Moon Harvest

5. Losing Game

6. White Rabbit’s Hole

7. Night Drive

8. Vicious Circle

9. Hopium

10. Come Through (Bonustrack)

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Herkunft: Italien

Genre: Progressive Rock

FFO: Caligula’s Horse, Leprous, The Pineapple Thief, Haken

Aufnahmestudio: Sound Under Pressure (Rom, Italien)

Produktion: Diego Cafolla & Thundra Cafolla

Tontechnik: Diego Cafolla

Mixing: Giampiero Ulacco in den Holofram Studios (Francavilla al Mare, Italien)

Mastering: Marco Vannucci im Spitfire Mastering Studio (Italien)

Gastmusiker:

Vikram Shankar – Klaviersolo auf Hopium

Coverartwork: Devilnax

Verfügbare Formate:

– Digital Download

– CD Digipak

– 12″ Vinyl Gatefold – Black

Die erste Inkarnation der Band wurde ursprünglich in Rom, Italien, von den Brüdern Diego Cafolla (Gitarren) und Manuel Thundra Cafolla (Schlagzeug) unter dem Namen Earth Shaker gegründet.

Inspiriert von Edgar Allan Poes Gedicht Raven und angetrieben von dem Willen zur Veränderung wurde der Bandname bald in Kingcrow geändert und eine Reihe von selbst produzierten Demos/Alben wurden unter dem Namen Kingcrow aufgenommen: Something Unknown (2001), Insider (2004) und Timetropia (2006).

In den ersten Monaten des Jahres 2010 beendete die Band die Aufnahmen zu ihrem neuen Album Phlegethon, das im Juni desselben Jahres unter dem Label Scarlet Records veröffentlicht wurde.

Es wurde auf internationaler Ebene als ein relevantes Meisterwerk angesehen und als eines der besten progressiven Metal-Alben des Jahres eingestuft. Auf einigen internationalen Prog-Rock-Websites war es in den „Album des Jahres“-Charts ganz oben zu finden. Die Promotion von Phlegethon dauerte etwa zweieinhalb Jahre.

Im selben Jahr nahm die Band das neue Album In Crescendo auf, das im Februar 2013 vom amerikanischen Label Sensory Records veröffentlicht wurde.

Im April und Mai 2013 tourte die Band zusammen mit Pain Of Salvation in Nordamerika. Im Jahr 2015 veröffentlichte die Band das Album Eidos und tourte als Headliner durch Europa. In der Zwischenzeit unterzeichneten Kingcrow einen Management-Deal mit GlassVille Music, dem Haus sehr bekannter progressiver Acts wie Pain Of Salvation und unter anderem Riverside.

Die Band nahm das neue Album mit dem Titel The Persistence auf.

Das Album wurde am 7. September über Sensory Records veröffentlicht und erhielt großartige Kritiken und landete auf vielen „Best of 2018“-Listen von Magazinen und Webzines.

Das kommende Album Hopium markiert einen weiteren Schritt nach vorne, indem es Grenzen verschiebt und die rastlose, progressive Haltung der Band verdeutlicht, indem es unzählige Einflüsse in einen persönlichen Sound einfließen lässt.

Die Band heute zu beschreiben ist eine schwierige Aufgabe, aber man könnte sagen, dass die Einflüsse verschiedener Musikrichtungen, von Progressive Rock, Ambient Music, Alternative Rock und Metal, in der Musik von Kingcrow präsent sind.

Mit jeder Veröffentlichung hat sich Kingcrow einen Schritt weiter von ihren ursprünglichen Wurzeln entfernt und gilt heute als eine der aufregendsten Bands, die Italien zu bieten hat.

Kingcrow Besetzungsliste:

Diego Marchesi – Gesang

Diego Cafolla – Gitarren, Tasten, Backing Vocals

Ivan Nastasi – Gitarren, Backing Vocals

Riccardo Nifosì – Bass, Backing Vocals

Thundra – Schlagzeug, Percussions

Kingcrow online:

Webseite: https://www.kingcrow.it/

Facebook: https://www.facebook.com/Kingcrowband

Instagram: https://www.instagram.com/kingcrow_official/