Kingcrow: veröffentlichen zweite Single „Night Drive“ vom kommenden Album

Night Drive, die neueste Single von Kingcrows mit Spannung erwartetem neuen Album Hopium. Diese Single markiert einen zentralen Punkt in der illustren Reise der Band und webt einen Teppich aus progressivem Rock, Ambient-Echos, alternativen Schwingungen und den metallischen Fäden, die ihren sich entwickelnden Sound definiert haben.

Vom Herzen Italiens bis zur Weltbühne haben Kingcrow schon immer Grenzen überwunden. Mit Night Drive laden sie zu einer ätherischen Entdeckungsreise ein; ein Stück, das im Anschluss an ihr gefeiertes Album The Persistence entstand und während des kreativen Höhepunkts Hopium zu seiner endgültigen Form verfeinert wurde. Der Song, der vom Publikum auf Festivals bis hin zu intimen Gigs geliebt wird, fängt die Essenz der nächtlichen Flucht ein und verbindet eingängige Grooves mit tiefgründigen, introspektiven Melodien, die die Seele berühren.

Das Musikvideo zu Night Drive, bei dem Riccardo Nifosì & Devilnax Regie führten, zeigt die Schauspielerin Federica Zongoli und den Sänger Diego Marchesi in einer tragischen Liebesgeschichte. Das Musikvideo wurde am 3. Juli, auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist veröffentlicht. Seht es euch hier an:

Hopium erscheint am 23. August bei Season Of Mist.

Vorbestellung & Pre-Save: https://orcd.co/kingcrowhopium

Kingcrow Besetzungsliste:

Diego Marchesi – Gesang

Diego Cafolla – Gitarren, Tasten, Backing Vocals

Ivan Nastasi – Gitarren, Backing Vocals

Riccardo Nifosì – Bass, Backing Vocals

Thundra – Schlagzeug, Percussions

Kingcrow online:

Webseite: https://www.kingcrow.it/

Facebook: https://www.facebook.com/Kingcrowband

Instagram: https://www.instagram.com/kingcrow_official/