Defiled: kündigen neues Album „Horror Beyond Horror“ mit Video zu „To See Behind The Wall“ an

Wenn es um japanischen Death Metal geht, gibt es keinen gewiefteren Sensei als Defiled. Seit sie Anfang der 90er Jahre ihre Ausbildung in der vulgärsten Kunstform der Welt begonnen haben, tourte die Band überall von ihrer Heimat Tokio bis zum Milwaukee Metal Fest mit Größen wie Mayhem, Incantation, Morbid Angel und Cannibal Corpse.

Jetzt, nach 30 Jahren, in denen sie die Konkurrenz auf höchstem Niveau vernichtet haben, sind diese selbsternannten Samurai des Death Metal mit ihrem achten Album zurück. Horror Beyond Horror ist die Art von gutem alten Arschtritt, den nur ein wahrer Meister liefern kann.

Seht euch das Video zu To See Beyond The Wall hier an:

Vorbestellung & Stream: https://orcd.co/defiledhorrorbeyondhorror

Horror Beyond Horror erscheint am 20. September auf Season Of Mist.

Nachdem sie 1995 zum ersten Mal die Bühne betreten hatten, brauchten Defiled fast ein Jahrzehnt, bevor sie auf ihrem Debütalbum endlich vor Wut ausbrachen. Aber seit sich die Besetzung der Band um das ursprüngliche Mitglied Yusuke Sumita gefestigt hat, haben sie nicht aufgehört, zurückzublicken und ihren Kriegspfad zu bewundern. Horror Beyond Horror folgt auf das Album, das sie erst letztes Jahr veröffentlicht haben und das Metal Injection als eine der unumgänglichen Veröffentlichungen des Jahres 2023 bezeichnete.

Jeder, der The Highest Level für bare Münze genommen hat, wird angenehm überrascht sein zu hören, dass Defiled nur eine weitere schmutzige Schicht Blut auf ihre Klinge gelegt haben. To See Behind The Wall ist der finale Endgegner auf Horror Beyond Horror, aber die erste Single des Albums verschwendet keine Zeit damit, sich hinter einem Sperrfeuer aus Old-School-Death-Metal ins Getümmel zu stürzen. Ob sie nun schneiden, würfeln oder sich in ein rasend schnelles Solo stürzen, die Riffs machen keine Gefangenen.

„The path to your elimination“, brüllt Shinichiro Hamada inmitten eines Gewitters von Blastbeats, bevor er sein gottloses Kriegsschrei ausstößt.

„What is behind the wall?“, fragen Defiled auf ihrer neuen Single. „The truth that has been hidden? Our sanity as human beings? Are we, who are inside the wall, now in a world of deceit and madness?“

Horror Beyond Horror – Tracklist:

1. Smoke And Mirrors

2. Horror Beyond Horror

3. Syndicate

4. The Alchemy

5. Demagogue

6. The Terminal Phase

7. Trojan Horse

8. Spectrum Of Fear

9. The Crook And Flail

10. Replicator Dynamics

11. Equinox

12. The Chains

13. Psychopomp

14. To See Behind The Wall

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Style: Old School Death Metal

Herkunft: Japan

FFO: Cryptopsy, Deicide, Monstrosity (early)

Aus den Tiefen der dunkelsten Gassen Tokios sind Defiled wieder aufgetaucht, die Krallen gewetzt, die Augen blutunterlaufen und bereit, mit ihrem neuesten Studioalbum Horror Beyond Horror eine neue Dosis unverfälschter Grausamkeit zu entfesseln. Mit ihrer Mischung aus Groteske und technischem Können sind diese Samurais der Krankheit bereit, eine weitere Kerbe in die Archive der schmutzigen Geschichte des Death Metal zu schlagen.

Seit sie in den frühen 90er Jahren aus der Ursuppe der Underground-Szene gekrochen sind, haben Defiled einen Weg voller gebrochener Seelen eingeschlagen. Mit Erupted Wrath, das vom meisterhaften Jim Morris in Tampa, Florida, abgemischt wurde, bissen sie sich zum ersten Mal die Zähne in die internationale Halsschlagader. Diese brutale Attacke öffnete die Tore zu einem weltweiten Aderlass, der von der Zerstörung von Bühnen in Südkorea bis zum Zertrümmern von Schädeln auf dem Milwaukee Metalfest reichte, und nicht einmal das November To Dismember Festival konnte das Gemetzel vorhersehen, das sie bringen würden.

Auf dem technischen Drahtseilakt zwischen Anarchie und Präzision entwickelten sich Defiled wie eine abartige Brut, die auf den Galapagos-Inseln isoliert wurde, grotesk und doch letztlich überlegen. Mit ihren nachfolgenden Werken – Ugliness Revealed, Divination und der schieren Gewalt von In Crisis – haben sie sich ein Monument der Grausamkeit geschaffen, das mit Horror Beyond Horror zu neuen Höhen aufsteigt.

In ihrem drei Jahrzehnte währenden Feldzug des Terrors machen Defiled keine Gefangenen und sind zum unzerstörbaren Giganten der asiatischen Death-Metal-Szene geworden, angetrieben vom unerbittlichen Motor ihrer Oldschool-Wurzeln und den verworrenen Trümmern von technischem Thrash und progressiver Rock-Innovation.

Aber genug mit der Geschichtsstunde, ihr seid doch wegen des Gemetzels hier, oder?

Horror Beyond Horror ist ein 14-Track-Massaker, gespickt mit Riffs, die scharf genug sind, um dir die Kehle aufzuschlitzen, und einem rhythmischen Ansturm, der deine erbärmlichen Knochen pulverisieren wird. Jeder Track, vom erbarmungslosen Smoke And Mirrors bis zum eindringlichen To See Behind The Wall, ist ein kalkulierter Schlag, der keine Überlebenden zurücklassen wird. Nicht zu vergessen das gleichnamige Horror Beyond Horror, ein Stück, das Defileds Vermächtnis als Vorboten der Apokalypse zementiert.

Mit einem Sound, der so roh wie freiliegende Nervenenden und so ungeschliffen wie ein Massengrab ist, heben sich Defiled trotzig von den polierten Wichtigtuern und schamlosen Ausverkäufern ab. Sie gehen nicht mit billiger Effekthascherei oder Nostalgie hausieren, sondern handeln mit der Währung der reinen, ungefilterten Zerstörung. Defiled blicken auf die verkohlte Landschaft des Genres, das sie mit definiert haben, und ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Mit Horror Beyond Horror erklimmen sie einmal mehr den blutgetränkten Thron der Death Metal-Herrschaft.

Aufnahmestudio: Studio Zot, Tokio, Japan

Tontechnik: Shinichiro Hamada & Keisuke Hamada

Produktion: Yusuke Sumita

Mixing & Mastering: Kenji Kikuchi im Studio Nest, Chiba, Japan

Biografie: Defiled, mit Bearbeitungen von Sébastien Gamez

Cover-Gestaltung: Wes Benscoter

Fotograf: Shigenori Ishikawa

Defiled – Besetzung:

Shinichiro Hamada – Gesang, Gitarre

Yusuke Sumita – Gitarre

Takachika Nakajima – Bass

Keisuke Hamada – Schlagzeug

