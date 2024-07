Tystnaden: veröffentlichen kunstvolles Musikvideo zu „Forsaken“

Nach Jahren der Stille besann sich die Band 2023 erneut auf ihre Stärken und begann damit, ihre Wurzeln mit einer wertvollen Reife zu kultivieren. Und so wurden die Songs, die das neue Album The Black Swan ausmachen, zu vielfältig pulsierendem Leben erweckt. (Album-Release: 13.09.2024)

Tystnaden erklären den thematischen Hintergrund zum neuen Videos Forsaken wie folgt:

„Wir beschäftigen uns mit dem schrecklichen Thema Krieg und all dem unermesslichen Leid, das immer noch von ihm ausgeht – letzteres sollte uns allen, denen es im Alltag gut geht, immer bewusst sein. Forsaken zeigt, woran wir uns längst gewöhnt haben: Brutalität und Schmerz als erschreckende Normalität. Wer in dieser harten Realität lebt, gerät schnell in Vergessenheit.“

„Im Musikvideo können nur die Augen der Reinen die Brutalität durchdringen, um den Hass und das Leid wirklich zu sehen. Anna, die mit einem animierten kubistischen Gemälde konfrontiert wird, beginnt, alles zu sehen – und den Schmerz, die Angst und die Verlassenheit am eigenen Leibe zu spüren.“

„Die Erwachsenen und die weniger Reinen bleiben blind für diese Realität; einen Moment lang sieht Anna sie sogar als Teil der Brutalität. Doch schließlich kehrt alles zur Normalität zurück, denn so geht es für uns alle weiter, auch für die Reinsten. Und so bleiben sie im Stich gelassen.“

Seht euch hier das Video zu Forsaken an:

Direktor & Editor: Mattia Bello

DOP: Marco Fanton

Stadicam: Roberto di Monte

1st AC: Cristian Montagna

Produktion (exekutive): Antonio Romano

Produktion: Letizia Maculan

Greenscreen Set: Daniele Maculan

Art Director / Make-Up Artist: Martina Dalla Libera

Body Painting: Martina Giallella, Michela Colombo, MBA Making Beauty Accademy

Artwork: Nicholas Di Paolo

Set-Fotograf: Ivan Sartoretto

The Black Swan – Tracklist:

1. Cage (Intro)

2. Forsaken

3. Mysterious

4. Mo’Kill

5. Need

6. Broken

7. Memories

8. Thorns

9. Waiting For Anything

10. Crystal

11. Missed

12. Desire

Genre: Alternative Rock, Alternative Metal, Modern Metal

FFO: Evanescence, Halestorm, Lacuna Coil

Produktion: Fabio D’Amore bei Synonym Of Sound

Aufnahmen: Fabio D’Amore bei Synonym Of Sound (Silz, Österreich)

Gesangsaufnahmen: Fabio D’Amore in den Cage Studios (Rive d’Arcano, UD, Italien)

Vorproduktion und Pro Tools-Bearbeitung: Fabio D’Amore

Schlagzeug-Techniker/Assistent: Thomas Köchle

Gitarre & Bass Technik/Assistenz: Alexander Stegmayr

Keyboards (gespielt und arrangiert): Fabio D’Amore

Zusätzliche Backing Vocals (arrangiert und eingespielt): Fabio D’Amore, Katja Reisenbauer und Claudia Buß bei Synonym Of Sound

Cello auf dem Stück Need: Laura Merth bei Synonym Of Sound

Zusätzliches Sounddesign und Produktion bei Broken: Efis Canu von Inira

Orchestrale Arrangements für Thorns, Need und Mysterious: Filippo Franceschini

Mixing: Francesco Marzona und Fabio D’Amore (Udine, Italien)

Mastering: Francesco Marzona

Dolby Atmos-Mix und Mastering-Version von Need: Francesco Marzona

Alle Songs geschrieben von Tystnaden

Caged (Intro) geschrieben von Fabio D’Amore

Alle Texte geschrieben von Laura De Luca

Fotos: Beatrice Demori bei Oround Media

Artworks und Booklet: Beatrice Demori

Logoentwurf: Angelo Roccagli

Tystnaden wurden 1999 gegründet. Der Sound der Band ist eine faszinierende Mischung aus instinktiver Energie und eleganten Atmosphären. Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Sound von unmittelbaren dunklen Tönen zu einer reiferen Ausdruckskraft und verbindet eine starke melodische Sensibilität mit düsteren, eingängigen Riffs.

Nach Jahren der Stille entdeckt sich die Band im Jahr 2023 neu und verbindet ihre Wurzeln mit einer wertvollen Reife. So entstehen die Songs, die das neue Album The Black Swan ausmachen werden. Tystnaden vertrauten die Produktion des Albums Fabio D’Amore (Synonym Of Sound) an, das zwischen Silz (AU) und Friaul-Julisch-Venetien (IT) aufgenommen wurde.

Der Mix des Albums profitiert von der Mitarbeit von Francesco Marzona. Der Titel des Albums ist eine Hommage an Nassim Nicholas Talebs Essay aus dem Jahr 2007, der den starken Einfluss seltener und unvorhersehbarer Ereignisse und die menschliche Tendenz, im Nachhinein einfache Erklärungen für diese Ereignisse zu finden, diskutiert. Diese Theorie ist seither als Black-Swan-Theorie bekannt.

Diskografie:

2006 Sham Of Perfection • Full-length

2008 In Our Eye – Full-length

2012 Anima – Full-length

2024 The Black Swan – Full-length

