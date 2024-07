Hämatom: veröffentlichen Video zur neuen Single „Scheisse Kommt – Scheisse Geht“

Mit der nächsten Single von ihrem kommenden Album Für Dich melden sich Hämatom kraftvoll und dennoch überraschend entspannt zurück. Der neue Song Scheisse Kommt – Scheisse Geht weist eine groovige und chillige Note auf, bleibt dennoch der gitarrenlastigen Härte treu, für die Hämatom bekannt sind.

Der Song thematisiert die Herausforderungen des Alltags und die Überzeugung, dass negative Momente vorübergehen und Platz für Besseres machen. Er ist ein Anker für all jene, die sich in schwierigen Situationen befinden und einen Weg nach vorne suchen. Das Leben ist nicht immer leicht, und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass auch die härtesten Zeiten vorbeigehen.

Die markante Mischung aus kraftvollen Gitarrenriffs und unbeschwerten Rhythmen verleiht dem Song eine besondere Dynamik, die sofort ins Ohr geht. Hämatom beweisen einmal mehr, dass sie sich nicht in eine Schublade stecken lassen, sondern stets bereit sind, neue musikalische Wege zu gehen. Mit Scheisse Kommt – Scheisse Geht schaffen sie es, trotz der eher entspannten Klangkulisse, eine intensive und mitreißende Botschaft zu kommunizieren. Der Song bietet eine perfekte Balance zwischen melancholischen Momenten und energischen Ausbrüchen, die die unverwechselbare Power der Band widerspiegeln.

Für Dich – Unser Album für West

„2024 sollte unser Jahr werden. Ein Jahr, in dem wir unbeschwert unser 20-jähriges Jubiläum feiern und zusammen viele weitere Highlights erleben wollten. Doch all die Vorfreude – all die Pläne wurden im August 2023 vom Schicksal aufs Bitterste zerstört, als plötzlich und völlig unerwartet West verstarb. In der darauffolgenden Zeit der Trauer wurde uns schnell klar, dass wir den Schmerz über seinen Verlust nur gemeinsam bewältigen können. Wir begaben uns ins Studio, schrieben Gott Muss Ein Arschloch Sein und entwickelten währenddessen die Idee, West mit einem ganzen Album zu ehren. Ihn unsterblich zu machen und ihm das größtmögliche Denkmal zu bauen, das uns möglich ist. So entstand Für Dich, unser 10. Studioalbum, das am 10.01.2025 das Licht der Welt erblicken wird und das wir unserem Freund widmen, mit dem wir seit unserer Jugend durch die Lande zogen und mit dem wir vor genau 20 Jahren, in einer alten Geistervilla in der fränkischen Schweiz, die Band Hämatom gründeten.“

Hämatom haben auch gerade die Tournee zum neuen Album angekündigt, hier sind die Daten:

Hämatom – 20 Jahre Für Euch – Jubiläumstour

23.01.25 DE-Osnabrück, Hyde Park

24.01.25 DE-Frankfurt, Batschkapp

25.01.25 DE-Stuttgart, Wagenhallen

30.01.25 CZ-Prague, Palac Akropolis

31.01.25 DE-Leipzig, Haus Auensee

01.02.25 DE-Berlin, Columbiahalle

07.02.25 DE-München, Tonhalle

08.02.25 CH-Pratteln, Z7

14.02.25 AT-Vienna, Simm City

15.02.25 DE-Geiselwind, Eventhalle

21.02.25 DE-Oberhausen, Turbinenhalle

22.02.25 DE-Hamburg, Inselpark Arena

