Hämatom – Für Dich

Artist: Hämatom

Herkunft: Speichersdorf, Deutschland

Album: Für Dich

Spiellänge: 46:50 Minuten

Genre: Neue Deutsche Härte

Release: 24.01.2025

Label: Anti Alles/Believe

Link: www.haematom.de

Bandmitglieder:

Gesang – Thorsten Scharf

Gitarre – Jacek Zyla

Gitarre – Annika Jaschke

Schlagzeug – Frank Jooss

Tracklist:

Ein‘ Auf Den Tod – Zwei Auf Das Leben Pogo-Girl Alles Wegen Bier Diego Maradonna – Hämatom / 257Ers Scheisse Kommt – Scheisse Geht Schmutzig Liebe Machen Erzähl Es Meinem Mittelfinger – Hämatom / Saltatio Mortis Erzähl Es Meinem Mittelfinger (Reprise) Arschlochkind – Hämatom / Swiss Für Dich Barbie & Ken Lachend In Den Untergang – Hämatom / Dark Tenor, The Gott Muss Ein Arschloch Sein Wir Sind Keine Band (20 Jahre Version)

Seit dem 24.01.2025 findet sich das Album Für Dich auf den Streamingplattformen und in den schrumpfenden Regalen der CD-Händler. Hämatom sind wieder da und ich hoffe, dass dieses Werk eine Art Befreiungsschlag für die Band wird. Waren sie vorher die fleißigsten Bienchen in meiner Facebook-Timeline und hauten uns gefühlt ein Album nach dem anderen um die Ohren, war mit dem plötzlichen Tod von Bassist West alles aus den Angeln gehoben. Wie geht man damit um, wenn ein geliebter Mensch einfach nicht mehr da ist? Das ist schon im Alltag schwer. Aber wenn dann noch eine Band dahintersteckt, ein Konzept, das auf vier ausgerichtet ist, die ganze Maschinerie auf diesen Säulen liegt und eine wegbricht, dann hängen nicht nur das Privatleben, sondern auch der Job von vielen Menschen an einem dünnen Faden. Hämatom haben sich langsam und stetig aus dem tiefen Loch herausgearbeitet. Die Öffentlichkeit war dabei immer ein Teil des Geschehens. Vieles wurde auf den Social-Media-Kanälen mit den Fans geteilt. Für mich manchmal zu viel. Ja, der erste Schock saß tief, aber ich wünschte mir irgendwann nur noch, dass sie ihren Arsch hochkriegen und weitermachen und dieser ganze Trauerkram abgeschlossen wird. Vielleicht passiert das gerade jetzt. Mit diesem Album, das schon auf dem Cover zeigt, dass es hier noch mal um West geht. Sein Abbild, zusammengepuzzelt aus tausenden von Fanfotos.

Die Texte von Hämatom waren immer schon unbequem und nie so ganz leichtfüßig und ich bin wirklich gespannt, was mich jetzt erwartet.

Gestartet wird mit Ein‘ Auf Den Tod – Zwei Auf Das Leben und schon nach den ersten Zeilen bin ich erleichtert. Hier wird nicht gehadert, sondern es geht mit Vollgas und positivem Kampfgeist voran. Der typische Hämatom-Sound ist geblieben und statt des bei dem Titel erwarteten Schwermuts bekomme ich Lust auf Livemusik und darauf, das Leben zu feiern. Guter Start!

Weiter geht es mit Pogo-Girl und es reißt mich jetzt nicht so vom Hocker wie beim vorangegangenen Titel. Der Song entstand im Rahmen des Metal-Fight-Clubs, bei dem es galt, innerhalb 48 Stunden einen „besseren“ Song als Versengold aus dem Nichts zu stampfen. Es gab etliches Videomaterial über die verrückte Zeit der beiden Bands und am Ende gingen Versengold als Sieger aus dem Ring.

Alles Wegen Bier startet sehr Pop-lastig, was aber nicht stört, da hier der Fokus ganz klar auf dem Text liegt. Es ist ein lustiges Zwischenspiel und plaudert vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich finde es auf jeden Fall witzig und winke es als okay durch.

Bei Diego Maradona unterstützen die 257er erneut und geben dem Song noch mal extra Power. Mir hat das bei Ficken Unseren Kopf von Die Liebe Ist Tot schon super gefallen und auch jetzt finde ich es eine abwechslungsreiche Nummer, die Laune macht.

Das Intro von Scheisse Kommt – Scheisse Geht ist eingängig und führt durch den Song. Es wabert hin und her, wie das Pendel einer großen Wanduhr und recht schnell langweilt mich das Ganze. Ich schaffe es auch gar nicht, mich auf den Text einzulassen, als wäre ich hypnotisiert vom Rumgependel und abgelenkt von der Eintönigkeit, mit der hier gespielt wird.

Lass Uns Schmutzig Liebe Machen ist dann das genaue Gegenteil des Vorgängers. Ein paar Ska-Einflüsse und ein Text, der sehr im Fokus des Songs steht. Ich muss einige Male lachen, weil sie wirklich alle Klischees hervorholen, die einem bei dem Thema einfallen. Musikalisch jetzt kein Welthit, aber ein trotzdem witzig gemachter, guter Song.

Die Kollegen von Saltatio Mortis sind bei Erzähl Es Meinem Mittelfinger mit am Start. Der Sound ist jetzt wieder härter und der Song kommt deutlich rotziger daher. Im letzten Drittel taucht dann eine deutliche Prise Saltatio-Style das Ganze in ein anderes Licht, was den Song abwechslungsreich und interessant macht.

Etwas verwirrt bin ich, dass der Folgesong den gleichen Titel trägt. Sehr reduziert auf Osts Gesang und Klaviertöne hatte ich kurz den gleichen Text erwartet. Doch es ist ein völlig anderer Song. Nun packt mich der Ehrgeiz und ich versuche zu verstehen, wo hier der Weg langgeht. Der Song trägt den Zusatz „reprise“ – Fortsetzung – und genau das passiert hier. War der Vorgängersong am Anfang sehr rotzig und laut, fand gegen Ende eine kurze Wendung statt, bevor er zurück zum Ursprung fand. Diese Wendung findet sich hier in der Fortsetzung wieder und bildet einen absolut entschleunigten und eindringlichen Abschluss. Ich finde das so super geschickt gemacht, dass ich es mir direkt noch mal anhören muss und hier einfach mal kurz „künstlerisch wertvoll“ im Text unterbringen möchte (hiermit erledigt).

Vom Denksport geht’s rüber zu Swiss, der bei Arschlochkind unterstützt und ich muss sagen, dass Hämatom die Gastmusiker durchweg guttun. Schnell und zackig, mit gutem Text, ballern sie durch den Song. Mag ich und auch den Bella-Ciao-Part find ich gut verpackt.

Nun kommt das Titelgebende Für Dich an die Reihe. Wer Melodramatik und Tränen erwartet hat, der liegt völlig falsch. Stark und vorantreibend geht es durch den kraftvollen Song. Ein Gefühl von Patriotismus, ein Wir-Gefühl, das sich nicht auf die Heimat, sondern auf das Miteinander bezieht. Vor meinem inneren Auge marschiert der ganze Hämatom-Pulk aus Band und Fans als starker Trupp voran. Hier haben sie das oft gepriesene „Wir sind eine Familie“-Gefühl sehr emotionsgeladen verpackt, ohne es direkt beim Namen zu nennen.

Barbie & Ken entladen die Spannung dann direkt. Mit dem Zeigefinger mitten in die vorgespielte perfekte Welt werden hier Musikstile bunt durcheinander gemixt, ohne sich selbst untreu zu werden und zum Grundrotz zurückzukehren. Also, an Abwechslung fehlt es auf diesem bunten Album wirklich nicht.

Lachend In Den Untergang bringt dann gleich den nächsten Gastmusiker mit sich. The Dark Tenor unterstützt und ich habe erst Sorge, dass es mir jetzt zu klassisch wird. Aber davon ist hier keine Spur. In typischer Hämatom-Manier geht es voran und The Dark Tenor rundet das Ganze einfach etwas ab.

Gott Muss Ein Arschloch Sein kam kurz nach der Schreckensnachricht im Herbst 2023 auf den Markt und war der erste Aufschrei der Band und der Versuch, das Unfassbare in Worte zu pressen. Vom Stil her schlägt es nun die Brücke zwischen den zwei letzten Alben und dem jetzigen neuen Werk.

Das große Finale erreichen wir mit Wir Sind Keine Band in der 20-Jahre-Version. Das Besondere an diesem Stück ist der „Familienchor“, der in Gelsenkirchen vor den letzten Konzerten aufgenommen wurde. Die Fans waren aufgerufen, ihren Teil beizutragen und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Einen besseren Abschluss hätte dieses Album nicht finden können.