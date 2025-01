Nine Inch Nails: kommen aufs Graspop Metal Meeting 2025

Das neue Jahr bringt einen neuen Headliner für das Graspop Metal Meeting 2025 #GMM25! Am Samstag, dem 21. Juni 2025, werden die legendären amerikanischen Industrial-Rocker Nine Inch Nails zum ersten Mal beim GMM auftreten. Unter der Leitung von Mastermind Trent Reznor hat die Band seit ihrer Gründung 1988 die Grenzen von Rock, Electronica und Industrial verschoben

Mit bahnbrechenden Alben wie The Downward Spiral und With Teeth und kultigen Songs wie Closer, Hurt und Head Like A Hole haben Nine Inch Nails die Industrial- und Alternative-Rock-Szene nachhaltig geprägt. Ihre Liveshows sind bekannt für ihre Mischung aus roher Energie und hypnotischen Visuals, daher ist diese Show ein Muss auf dem #GMM25!