Graspop Metal Meeting 2025: 28 weitere Bands bestätigt

Auch nach der Ankündigung von Judas Priest und Nine Inch Nails geht es mit Volldampf weiter: 28 neue Namen für das Line-Up des #GMM25. Die Pirate-Metal-Helden Alestorm, die Cartoon-Death-Metaller Dethklok und die Progressive-Metal-Meister Opeth sind nur einige der Künstler, die im kommenden Juni nach Dessel kommen werden.

Hier sind die letzten Neuzugänge im Roster des #GMM25: Alcest, Alestorm, Blood Incantation, British Lion, Carcass, Crossfaith, Dethklok, Dødheimsgard, Eisbrecher, Green Lung, Knocked Loose, Landmvrks, Massacre, Me First And The Gimme Gimmes, Myles Kennedy, Oomph!, Opeth, Paleface Swiss, Polaris, Speed, Starset, Stick To Your Guns, The Warning, Tremonti, Ugly Kid Joe, Unto Others, Warkings und Windhand.

Leider gibt es auch nicht so gute Nachrichten, denn Filter, From Ashes To New und Sun Dont Shine waren gezwungen, ihre Auftritte beim GMM 2025 abzusagen.

Hier seht ihr die aktuelle Aufteilung nach Tagen: