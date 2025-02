Maltuka: veröffentlichen Debüt Mini-LP „Black Rite“ via High Roller Records

High Roller Records kündigt stolz die Debüt-Mini-LP der norwegischen Thrash-Truppe Maltuka mit dem Titel Black Rite an, die am 7. März 2025 erscheinen soll.

Gitarrist/Sänger Viljar Brunvoll und Schlagzeuger Mats arbeiteten erstmals 2016/17 zusammen, nahmen zwei EPs auf und spielten einige Shows als Mitglieder von Psykopath. Als sich diese Band auflöste, arbeiteten die beiden weiter zusammen an Demos, aus denen schließlich Maltuka hervorging. Mit Einflüssen, die von Metallica und Slayer über Nuclear Assault bis hin zu den teutonischen Legenden Sodom und Maltukas leichengeschminkten Landsleuten Immortal reichen, geben die Mitglieder der bewährten Thrash-Formel einen individuellen Dreh. Textlich beschäftigt sich Black Rite mit spirituellen und okkulten Themen, die der Musik Tiefe und Atmosphäre verleihen.

Das Cover der EP, das auf einem Gemälde von Kim Diaz Holm (Sólstafir, Vreid) basiert, stellt die dunklen Themen der Songs visuell dar. Und während sie als Einführung in den Sound von Maltuka dienen, hat die Gruppe ehrgeizige Pläne für ihre Zukunft. „This EP showcases our heavier, more to-the-point style of songwriting“, kommentiert Viljar. „Our eventual first album will be more dynamic, featuring a broader range of influences and sounds.“

Mit Black Rite setzen Maltuka ein kühnes Statement, indem sie eine originelle Interpretation des Thrash Metal bieten und gleichzeitig dessen Wurzeln feiern. Die Band ist bereit, der globalen Metalszene ihren Stempel aufzudrücken, und das ist erst der Anfang.

Seht euch das Lyric-Video zum Song Blood Sacrifice hier an:

Vorbestellmöglichkeiten: https://www.hrrecords.de/MALTUKA

Black Rite – Trackliste:

1. Judgement (Intro)

2. Blood Sacrifice

3. Condemnation

4. Xolotl

5. Black Rite

Maltuka Besetzung:

Viljar Brunvoll – Gitarre, Gesang

Sondre Hovden – Gitarre

Mats Hovden – Schlagzeug

Johannes Gade Glesner – Bass

Maltuka online:

