As The World Dies: veröffentlichen neue Single „Dark Oblivion“

Das Warten hat ein Ende! Heute stellen As The World Dies nicht nur ihre brandneue Single Dark Oblivion vor, sondern eröffnen auch die Vorbestellungen für ihr mit Spannung erwartetes zweites Studioalbum Nebula. Nach dem Erfolg der ersten Single I Am The One ist diese Veröffentlichung ein weiterer Einblick in die kolossale und kosmische Welt von Nebula, das am 21. März 2025 erscheinen wird.

Seht euch hier das offizielle Lyric-Video an:

Ein kolossales Death Metal-Erlebnis

Nebula ist eine fesselnde Reise durch die Gefilde von krachendem Death Metal und kosmischer Mystik. Bandleader und Death-Metal-Veteran Scott Fairfax erklärt: „Dieses Album ist die Quintessenz dessen, was As The World Dies ausmacht. Wir haben unsere musikalischen Grenzen erweitert, um etwas zu erschaffen, das sowohl brutal ist als auch zum Nachdenken anregt. Es ist härter, düsterer und tiefgründiger als alles, was wir bisher gemacht haben.“

Das Album befasst sich mit Themen wie apokalyptischen Prophezeiungen und der menschlichen Bedeutungslosigkeit, verkörpert durch die drohende Präsenz des Asteroiden Apophis, einer Schlüsselinspiration für den kosmischen Death Metal-Sound der Band. Nebula erweitert die Grenzen des Genres, indem sie einen progressiven Touch mit atmosphärischen 80er-Jahre-Synthies und einer eindringlichen Industrial-Kante hinzufügt, während sie ihren unerbittlichen Death-Metal-Kern beibehält.

Über die neue Single: Dark Oblivion

Die zweite Single Dark Oblivion ist ein Kraftakt, der die für die Band typische Mischung aus schweren, melodischen Riffs und apokalyptischem Storytelling präsentiert. Mit seiner grüblerischen Atmosphäre und seiner verheerenden Wirkung dient der Track als abschreckende Hymne für die Endzeit.

Aus der Vision von Scott Fairfax

Nebula wurde hauptsächlich in Fairfax‘ Studio Riff Central geschrieben und aufgenommen und ist ein Zeugnis seiner einzigartigen Vision und Expertise. Mit einer Karriere, die sich über Bands wie Memoriam und Massacre erstreckt, liefert Fairfax ein Album ab, das musikalisch ebenso komplex wie thematisch tiefgründig ist. „Atmosphäre ist alles für mich“, sagt er. „Songs müssen eine Geschichte erzählen, sonst sind sie nur eine Ansammlung von Riffs.“

Das Album wird mit seiner Verschmelzung von roher Aggression und durchdachter Komposition die Konventionen des Death Metal herausfordern und neu definieren. Gemischt und gemastert von Anthony Wall, verspricht Nebula ein unvergessliches Kapitel auf dem Weg der Band zu werden.

Jetzt vorbestellen!

Sichert euch euer Exemplar von Nebula und bereitet euch auf die Apokalypse am 21. März 2025 vor. Streamt Dark Oblivion jetzt und taucht ein in die morbide, symphonische Welt von As The World Dies.

Das Album wird auf CD, Splatter Vinyl und marmoriertem Vinyl erhältlich sein.

Bestellt euch das Album hier: https://lnk.to/ATWDNebula

As The World Dies sind:

Scott Fairfax – Lead Guitars/Keyboards

Darren Mcgillivray – Guitars

Chris Mcgrath – Drums

Bill Richmond – Bass

Jay Price – Vocals

As The World Dies online:

https://www.astheworlddies.co.uk

https://www.facebook.com/BrumDeathMetal

https://astheworlddies.bandcamp.com/album/agonist