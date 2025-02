Ceresian Valot: unterschreiben Vertrag bei Prophecy Productions

Die neue finnische Heavy-Alternative-Band Ceresian Valot hat einen Multi-Album-Deal mit Prophecy Productions unterzeichnet. Ihr Debütalbum wird im Jahr 2025 über das Label veröffentlicht.

Ceresian Valot sind zum Teil aus der Asche der beliebten finnischen Metal-Band Ghost Brigade auferstanden, mit der sie vier Hauptmitglieder teilen, darunter den Hauptsongwriter Wille Naukkarinen.

Ceresian Valot kommentieren: „When the first few songs of Ceresian Valot found their final shape, we realised that our music doesn’t quite fit into any existing mold“, schreibt Gitarrist Tapio Vartiainen im Namen der Band. „That’s why having the chance to release our debut album on Prophecy Productions caused a wave of pleasure here at the Ceresian Valot HQ. We feel at home at a label that appreciates the feeling and atmosphere of music over narrow genre restrictions and also trusts their artists‘ own vision.“

Prophecy Productions erklären: „We are all thrilled to welcome Ceresian Valot„, verkündet Labelgründer Martin Koller.„It does not happen often these days that a new act is signed, but in this case the time between their demo hitting my desktop and our first offer to the Finns was tellingly very short. Welcome!“

Als vier ehemalige Mitglieder der beliebten, aber leider aufgelösten finnischen Metalband Ghost Brigade Ende 2020 zu einem Gespräch in ihrer Heimatstadt Jyväskylä zusammenkamen, entwickelten sich die Dinge schnell in eine unerwartete Richtung.

Nachdem sie wieder eine gemeinsame musikalische Basis gefunden hatten, nahm zunächst die Idee eines Studioprojekts Gestalt an. Doch schon bald kamen Bassist Ville Angervuori und Sänger Panu Perkiömäki hinzu, und dann waren sie sechs: Die Band Ceresian Valot war geboren.

Musikalisch erkunden die Finnen einen aufregenden, unbetretenen Pfad, der durch schweres Terrain führt, aber auch alternative und progressive Klanglandschaften besucht, die alle zu einem neuen Klangpanorama zusammengefügt werden. Die Band arbeitet mit einem starken DIY-Ethos, denn Ceresian Valot haben Songwriter, Grafikdesigner, Produzenten, Misch- und Aufnahmetechniker und sogar einen Mastering-Ingenieur in ihren Reihen.

In den Jahren 2023 und 2024 nahm die sechsköpfige Band ihr Debütalbum auf, das im Jahr 2025 bei Prophecy Productions erscheinen soll.

Style: Heavy Alternative

Ceresian Valot Besetzungsliste:

Panu Perkiömäki – Gesang

Wille Naukkarinen – Gitarren, Programmierung

Veli-Matti Suihkonen – Schlagzeug, Percussion

Joni Vanhanen – Keyboards, Gesang, Programmierung

Tapio Vartiainen – Gitarren

Ville Angervuori – Bass

Ceresian Valot online:

www.instagram.com/ceresianvalot

www.facebook.com/ceresianvalotofficial