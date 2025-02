Retromorphosis: veröffentlichen Twisted-Bass-Playthrough für „The Tree“

Retromorphosis sind zwar eine neue Mutation, aber eine bewährte Truppe von Tech-Death-Freaks. Die Band besteht aus ehemaligen Mitgliedern von Spawn Of Possession, Obscura, Necrophagist und Decrepit Birth.

Jedes dieser Talente ist auf seine Weise eine Legende, aber der rohe Geist des kommenden Debütalbums Psalmus Mortis von Retromorphosis entspringt den schaurigen Grooves von Bassist Erlend Caspersen. Neben dem von SoP verehrten Incurso hat Caspersen bereits bei Igorrr, Blood Red Throne und Deeds Of Flesh gespielt.

Am 30. Januar haben Retromorphosis ein Bass-Playthrough zu ,The Tree, der neuesten Single veröffentlicht. Caspersens schnelle und dreckige Bassläufe sind die knorrigen Wurzeln, aus denen die verdrehte Geschichte von The Tree ihren allmächtigen Halt nimmt.

Seht euch das offizielle Bass-Playthrough zu The Tree hier an:

Ihr könnt es nicht erwarten, das herrlich groteske neue Album von Retromorphosis zu hören? Hört euch Psalmus Mortis zwei Wochen vor Veröffentlichung an, indem ihr an der Bandcamp–Listening–Party teilnehmt.

Retromorphosis – Psalmus Mortis Bandcamp–Listening–Party

Donnerstag, 6. Februar @ 1 pm Eastern Time / 7 pm Central European Time.

RSVP: https://retromorphosisofficial.bandcamp.com/live/psalmus-mortis-listening-party

Psalmus Mortis erscheint am 21. Februar auf Season Of Mist.

Pre-Order / Pre-Save: https://orcd.co/retromorphosispsalmusmortis

Mehr Infos zu Retromorphosis und ihrem kommenden Album Psalmus Mortis findet ihr hier:

Retromorphosis Besetzung:

Jonas Bryssling (Spawn Of Possession) – Gitarren

Dennis Röndum (Spawn Of Possession) – Gesang

Christian Münzner (Spawn Of Possession, Ex-Obscura und Necrophagist) – Gitarren

Erlend Caspersen (Spawn Of Possession, The Allseeing I, Abhorrent) – Bass

KC Howard (Odius Mortem, Ex-Decrepit Birth)- Schlagzeug

Retromorphosis online:

Bandcamp: https://retromorphosisofficial.bandcamp.com

Facebook: https://www.facebook.com/retromorphosis.swe

Instagram: https://www.instagram.com/retromorphosis_official/