Seven Kingdoms: wärmen europäische Fans mit „The Serpent And The Lotus“-Musikvideo für bald startende Tournee auf

Ehe sich das floridianische Power-Metal-Quartett Seven Kingdoms in Kürze über den großen Teich begeben wird, um seine neue The Square-EP im Rahmen einer Europatour mit Unleash The Archers und Striker auch hierzulande live vorzustellen, präsentiert die Band ein Video zum hymnischen Track The Serpent And The Lotus, der ebenfalls auf ihrer neuesten Veröffentlichung (8. November 2024 via RPM) zu finden ist. Zu sehen gibt es dieses hier:

Seven Kingdoms beziehen Stellung: „Wir freuen uns, euch mit dem Clip zu The Serpent And The Lotus endlich auch den letzten Track unserer aktuellen EP in Videoform präsentieren zu können! Aufgenommen haben wir das enthaltene Material auf unserer kürzlichen Nordamerikatour mit Striker und Lutharo. Dazu gesellen sich Szenen von Gastauftritten befreundeter Musikerinnen und Musiker von Wind Rose, Unleash The Archers und Lords Of The Trident! The Serpent And The Lotus ist einer der schnelleren Songs auf The Square und bereitet uns vor allem live immense Freude, weshalb wir ihn in wenigen Wochen mit Sicherheit auch auf unserer Europatournee mit Unleash The Archers und Striker zum Besten geben werden. Besonderer Dank gilt Lutharo sowie MiniMetul, die uns beim Filmen des Clips gehörig unter die Arme gegriffen haben! Danke an alle, die uns auf unserer letzten Nordamerikatour besucht haben oder in Kürze auf unserer Europatour vorbeikommen werden – und dass wir uns ebenso riesig auf unsere Shows auf der 70.000 Tons Of Metal freuen, müssen wir wohl niemandem erklären!“

Ihr kommendes Europa-Abenteuer wird sie in zwölf verschiedene Länder führen und unterstreichen, dass es sich bei Seven Kingdoms um nichts Geringeres, als einen DER Power-Metal-Acts der Stunde handelt. Nachdem die Truppe vor wenigen Wochen noch als Headliner Nordamerika unsicher machte, wird sie diese Woche obendrein an Bord der prestigeträchtigen 70.000 Tons Of Metal gehen und den aus aller Welt anreisenden Fans auf hoher See eine Vollbedienung in Sachen Melodie und Live-Energie bieten.

Phantoma – Europa 2025

w/ Unleash The Archers, Striker

12.02.2025 DE Karlsruhe – Substage

13.02.2025 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

14.02.2025 DE Köln – Live Music Hall

15.02.2025 BE Kortrijk – De Kreun

16.02.2025 UK London – Islington Assemby Hall *Ausverkauft*

17.02.2025 FR Paris – La Machine du Moulin Rouge

19.02.2025 CH Zürich – Dynamo

20.02.2025 IT Mailand – Legend Club

21.02.2025 DE München – Backstage (Halle) *Ausverkauft*

22.02.2025 CZ Zlín – Masters of Rock Café

23.02.2025 HU Budapest – Barba Negra

25.02.2025 AT Wien – Szene

26.02.2025 PL Krakau – Klub Kwadrat

27.02.2025 DE Leipzig – Hellraiser

28.02.2025 LU Esch-sur-Alzette – Rockhal

01.03.2025 DE Hamburg – Kronensaal

02.03.2025 NL Haarlem – Patronaat

Tickets: https://linktr.ee/unleashthearcherstour2025

2024 war ein außergewöhnliches Jahr für Seven Kingdoms: Die Band unterschrieb einen Plattenvertrag beim aufstrebenden Label Reigning Phoenix Music (RPM) und veröffentlichte ihre gelobte The Square-EP, der sich eine ambitionierte Headlinetour mit Striker und Lutharo durch Nordamerika anschloss. 2025 hält mit einer umfangreichen Europatournee direkt ein weiteres spannendes Kapitel für das Quartett bereit, ehe es sich wieder den Arbeiten an seinem nächsten Album zuwenden wird.