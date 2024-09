Seven Kingdoms: unterschreiben bei RPM; feiern mit neuer Single ‚The Square‘

Die floridianische Power-Metal-Macht Seven Kingdoms gibt stolz ihre Vertragsunterschrift bei Reigning Phoenix Music (RPM) bekannt. Die vielversprechende Partnerschaft läutet ein neues Kapitel ihrer Bandhistorie ein und beginnt direkt mit der Veröffentlichung ihrer mit Spannung erwarteten The Square-EP, die am 8. November 2024 erscheinen wird.

Zur Feier des Tages stellen Seven Kingdoms direkt den titelgebenden Track der EP vor, der obendrein von einem Musikvideo begleitet wird. Der Song liefert den markanten Mix aus kraftvollen Riffs, hohem Gesang und epischen Power-Metal-Melodien, für den die Band so sehr geliebt wird. Visuell verpackt wurde der Track in Form eines packend-cinematischen Clips, den Fans einfach lieben müssen.

Gitarrist Camden Cruz kommentiert: „Es ist eine Ehre und ein Privileg für uns, fortan Teil der RPM-Familie zu sein, der Bands wie Helloween, Kerry King, Meshuggah oder auch Sonata Arctica angehören! Wir sind seit einiger Zeit unabhängig, weshalb wir dankbar sind, dass das Label uns diesen gewissen Freiraum parallel gewährt. Die Veröffentlichung unserer EP wird folglich vom Besten beider Parteien befeuert, sodass wir uns auf eine lange und ertragreiche Beziehung mit Reigning Phoenix Music freuen!

The Square [EP] ist unser neuestes Werk und bietet eine Zusammenfassung der Elemente, mit denen wir bereits an unserem nächsten Studioalbum arbeiten, das Ende nächsten Jahres via RPM erscheinen wird! Ihr liebt das Material, das wir euch im Rahmen unserer Nordamerika-Headlinetour mit Striker und Lutharo diesen November und Dezember sowie auf unserer Europatour mit Unleash The Archers im Februar und März 2025 live präsentieren werden, hoffentlich genauso wie wir!“

Reigning Phoenix Music ergänzt: „Wir freuen uns riesig, unsere neue Partnerschaft mit DMG (Distortion Music Group) und Maurizio Iacono direkt mit einem neuen Seven-Kingdoms-Song zu beginnen. Was könnt es Großartigeres geben?“

Seven-Kingdoms-Manager Maurizio Iacono fügt hinzu: „Mit dem enormen Schub, den RPM sämtlichen DMG-Bands verpassen wird, steht es außer Frage, dass die sensationelle amerikanische Power-Metal-Truppe Seven Kingdoms kommendes Jahr für gehörig Aufsehen sorgen wird. Die Kombo aus Florida gehört zu den am schnellsten wachsenden Heavy-Metal-Bands Nordamerikas, wobei ihr virtuoses Gitarrenspiel, ihr beeindruckender Gesang, ihre eingängigen Hymnen sowie ihre unterhaltsamen Liveshows dafür sorgen werden, dass in aller Welt über sie gesprochen werden wird.“

Bestellt/merkt The Square [EP] hier vor: https://sevenkingdoms.rpm.link/thesquarePR

Nach der EP-Veröffentlichung erwartet Seven Kingdoms ein vollgepackter Tourkalender, der sie im November und Dezember als Headliner, mit Unterstützung von Striker, Lutharo und (an ausgewählten Terminen) Osyron, durch Nordamerika führen wird. Anschließend wird das Quartett sich im Februar und März 2025 als Support der Power-Metal-Legenden Unleash The Archers auf große Europatournee begeben.

The Square [EP] Tracklist:

1. The Square

2. Through These Waves

3. Wilted Pieces

4. The Serpent And The Lotus

5. Kyrie

Seven Kingdoms live:

Shredding North America 2024

w/ Striker, Lutharo & Osyron (#)

09.11.2024 US Corpus Christi, TX – Boozerz Rock Bar

10.11.2024 US Austin, TX – Come and Take It Live

11.11.2024 US Haltom, TX – Haltom Theater

12.11.2024 US Oklahoma City, OK – 89th Street

13.11.2024 US Albuquerque, NM – Launchpad

14.11.2024 US Colorado Springs, CO – Vultures

16.11.2024 US Phoenix, AZ – Last Exit Live

17.11.2024 US Las Vegas, NV – Sinwave

18.11.2024 US San Diego, CA – Brick By Brick

19.11.2024 US Los Angeles, CA – Knucklehead

20.11.2024 US San Francisco, CA – DNA Lounge

21.11.2024 US Portland, OR – Hawthorne Theatre

22.11.2024 US Seattle, WA – El Corazón

24.11.2024 CA Kelowna, BC – Jackknife Brewing

25.11.2024 CA Calgary, AB – Dickens #

26.11.2024 CA Edmonton, AB – The Starlite Room #

27.11.2024 CA Saskatoon, SK – Black Cat Tavern #

28.11.2024 CA Winnipeg, MB – Sidestage #

30.11.2024 US Chicago, IL – Reggies

01.12.2024 US Detroit, MI – Sanctuary

03.12.2024 US Brooklyn, NY – The Meadows

04.12.2024 US Baltimore, MD – Metro

05.12.2024 US Greensboro, NC – Hangar 1819

06.12.2024 US Atlanta, GA – The Masquerade

07.12.2024 US Tampa, FL – The Orpheum

08.12.2024 US Orlando, FL – Conduit

Tickets: https://linktr.ee/sevenkingdomsofficial

Phantoma – Europa 2025

w/ Unleash The Archers & Striker

12.02.2025 DE Karlsruhe – Substage

13.02.2025 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

14.02.2025 DE Köln – Live Music Hall

15.02.2025 BE Kortrijk – De Kreun

16.02.2025 UK London – The Underworld Camden

17.02.2025 FR Paris – La Machine du Moulin Rouge

19.02.2025 CH Zürich – Dynamo

20.02.2025 IT Mailand – Legend Club

21.02.2025 DE München – Backstage (Halle)

22.02.2025 CZ Zlín – Masters of Rock Café

23.02.2025 HU Budapest – Barba Negra

25.02.2025 AT Wien – Szene

26.02.2025 PL Krakau – Klub Kwadrat

27.02.2025 DE Leipzig – Hellraiser

28.02.2025 LU Esch-sur-Alzette – Rockhal

01.03.2025 DE Hamburg – Kronensaal

02.03.2025 NL Haarlem – Patronaat

Tickets: https://linktr.ee/unleashthearcherstour2025

Über Seven Kingdoms

Seven Kingdoms, eine Power-Metal-Band aus Deland, FL, wurde 2007 gegründet. Nachdem ihre Besetzung sich 2009 gefestigt hatte, unterschrieb sie bei Nightmare Records und fand dementsprechend erste Beachtung in der Metal-Welt, ehe ihr 2010 der Durchbruch gelang, als Blind Guardian persönlich sie als Support für ihre Nordamerikatour auswählten, in deren Rahmen Seven Kingdoms sich einem größeren Publikum vorstellen konnten. Es folgten bemerkenswerte Touren und Festivalauftritte, u.a. beim ProgPower USA sowie im Rahmen der 70,000 Tons of Metal Cruise, während sie 2012 das Album The Fire Is Mine veröffentlichten, das dank weiterentwickeltem Sound vielerorts mit Lob bedacht wurde und zeitgleich einen Wendepunkt in ihrer Karriere darstellte. Internationale Konzertreisen mit Stratovarius, Amaranthe und Evergrey festigten ihren Status und auch ihre aktuelle Scheibe Zenith, die via Distortion Music Group (DMG) veröffentlicht wurde, wusste ihren Platz im Power-Metal-Kosmos zu untermauern. Mit ihrer 2024er EP The Square am Horizont und nun bei Reigning Phoenix Music (RPM) unter Vertrag stehend, werden Seven Kingdoms in Kürze den zweiten Abschnitt ihrer Nordamerika-Headlinetour starten, aber auch weitere anstehende Shows diesseits des großen Teichs versprechen, sie in neue Sphären der weltweiten Metal-Szene vordringen zu lassen.

Seven Kingdoms sind:

Sabrina Cruz – Gesang

Camden Cruz – Gitarre

Kevin Byrd – Gitarre

Keith Byrd – Schlagzeug

Mehr zu Seven Kingdoms:

Linktree | Facebook | Instagram