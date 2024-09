The Vision Bleak: spielen am 27.10.2024 im Das Bett in Frankfurt

Nach fast sieben Jahren kehren The Vision Bleak endlich mit einem neuen Album zurück! Das Album hört auf den Namen: Weird Tales und wurde am 12.04.2024 über Prophecy Records veröffentlicht. Im Zuge dessen, wird es eine ganz spezielle und einmalige Tour geben! The Vision Bleak werden zwei Sets, pro Abend, spielen. Zunächst das neue Album am Stück, dann wird es ein Akustik-Set der Support-Band Ellereve geben und danach kehren The Vision Bleak noch einmal mit einem Best-Of-Set auf die Bühne zurück.

Ellereve werden ebenfalls ein neues Album am Start haben, welches im September 2024 über Eisenwald Records erscheinen wird. Für alle zahlenden Gäste, wird es ein kostenloses Tour-Booklet im The Vision Bleak-Style geben, welches nur auf dieser Tour erhältlich sein wird!

The Vision Bleak (Two Special Set-Lists) & Ellereve (Acoustic Set).

Bands: The Vision Bleak, Ellereve

Datum: 27.10.2024

Ort: Das Bett, Frankfurt

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Tickets: https://dasbett.reservix.de/p/reservix/event/2237838