Vended: veröffentlichen Debütalbum + neues Video „Where The Honesty Lies“

Das Warten hat ein Ende. Vended, die härteste Band aus Des Moines seit Jahrzehnten, hat ihr lang erwartetes, selbst betiteltes Debütalbum veröffentlicht.

Was 2018 begann, als Cole Espeland (Gitarre), Griffin Taylor (Gesang), Simon Crahan (Schlagzeug), Jeremiah Pugh (Bass) und Connor Grodzicki (Gitarre) noch Teenager waren, hat sich zu einer Bewegung mit zahlreichen eingefleischten Fans rund um den Globus entwickelt. Unerschütterliche DIY-Arbeitsethik, eine angeborene Fähigkeit, kolossale Songs zu kreieren und jahrelange Perfektionierung ihres Handwerks, haben zu diesem Moment geführt, in dem die Band die Fackelträger für eine neue Generation von Metal-Fans geworden ist.

Der mit Spannung erwartete Nachfolger der What Is It/Kill It EP von 2021 wurde von Chris Collier (Korn) produziert und enthält 13 wütende Tracks, darunter die bereits veröffentlichten Singles Am I the Only One, The Far Side, Nihilism und Serenity.

Die Band kommentiert das Album wie folgt:

„Wir sehen diese Platte als eine Außenseiter-Darstellung der Welt, in der wir leben. Und eine Reflexion des eigenen Selbst, während wir durch die Emotionen des Lebens treiben. Dieses Album ist völlig roh und kompromisslos. Wir wollten die Aggression vermitteln, die wir während der Produktion empfunden haben, und den Fans einen Einblick in diese Seite von Vended geben. Willkommen in der Welt, wie wir sie kennen.“

Zur Feier des Tages haben Vended ein Musikvideo zu ihrem Song Where The Honesty Lies veröffentlicht, das man sich hier anschauen kann:

Vended haben kürzlich eine Tour mit Slipknot und Knocked Loose abgeschlossen und werden im September und Oktober eine Headliner Tour mit Wristmeetrazor und Lie spielen. Außerdem stehen Auftritte beim Knotfest und Aftershock auf dem Programm. Alle Tourtermine gibt es HIER.

