Verlosung: einmal 2 Tickets für das The Browning Konzert am 07.04.2026 im Das Bett in Frankfurt

Time For Metal und Navigator Productions verlosen einmal 2 Tickets für das The Browning Konzert am 07.04.2026 im Das Bett in Frankfurt.

Band: The Browning, Stain The Canvas, The Defect, Heaven.exe

Datum: 07.04.2026

Ort: Das Bett, Frankfurt

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Infos und Tickets findet ihr HIER!

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 03.04.2026!

Time For Metal und Navigator Productions wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Friday 3rd of April 2026 12:00:00 AM