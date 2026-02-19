Amaranthe & Epica: spielen am 22.03.2026 in der Myticket Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main

Anfang 2026 werden die Metal-Größe Amaranthe und die Symphonic-Metal-Pioniere Epica sich für ihre Europatournee Arcane Dimensions Tour zusammentun. Mit wechselnden Co-Headliner-Auftritten wird die Tour sie in 26 Städte in 13 Ländern führen.

Amaranthe wurden 2008 gegründet und sind von Anfang an ihren eigenen Weg gegangen.

Mit unglaublich eingängigen und mitreißenden Pop-Metal-Hymnen und euphorischen Live-Auftritten rund um den Globus haben sie die Szene im Sturm erobert. Ihr neuestes Album The Catalyst lieferte erneut die schärfsten und innovativsten Facetten von melodischem Metal und Electronic Rock. Mit nicht weniger als drei Sängern auf der Bühne, über einer Milliarde Streams und 500.000 verkauften Einheiten weltweit haben Amaranthe längst bewiesen, dass sie Meister ihres Genres sind.

Da dies die erste Europatournee zur Unterstützung ihres neuen Albums Aspiral (VÖ : 11. April ) ist, das als „Meisterwerk in Sachen Storytelling, Grandiosität und zeitloser Melodien“ gelobt wurde, könnt ihr von EPICA eine weitere mitreißende Live-Show erwarten. Inspiriert von ihren zahlreichen ausverkauften The Symphonic Synergy -Konzerten und der Support-Tour für Metallica im Jahr 2023, freuen sich Simone Simons & Co. darauf, euch die majestätischen Markenzeichen zu präsentieren, die sie an die Spitze der Metal-Welt katapultiert haben. Macht euch bereit, denn diese Band ist in Topform!

Die Band wird von einem ganz besonderen Gast, Charlotte Wessels‚ The Obsession, begleitet . Die niederländische Singer-Songwriterin und ehemalige Delain-Sängerin hat erst kürzlich ihr erstes Soloalbum The Obsession über Napalm Records veröffentlicht. Egal, ob ihr die Bands schon lange kennt oder ihre Musik erst jetzt entdeckt habt: Diese Tour ist ein absolutes Muss in der Metal-Szene.

Bands: Amaranthe, Epica, Charlotte Wessels

Ort: Myticket Jahrhunderthalle, Frankfurt am Main

Datum: 22.03.2026

Einlass: 17:00 Uhr

Beginn: 18:30 Uhr

Tickets ab: 54,00€ zzgl. Gebühren

Weitere Informationen und Tickets finden Sie auf der offiziellen Veranstaltungsseite: https://www.concertteam.de/events/amaranthe-epica-2026-03-22