Live Undead 50: die letzte Auflage findet am 28.03.2026 im JZ Stricker in Bielefeld statt

Am 28.03.2026 bebt das JZ Stricker in Bielefeld, wenn die Konzertreihe Live Undead in ihre 50. Runde geht das letzte Mal. Zumindest für die Live Undead Reih,e die Ende März mit der 50 Auflage beendet wird.

Mit dabei sind Fleshworks, die mit wuchtigen Riffs und kompromissloser Energie überzeugen. New World Depression liefern düstere Intensität und rohe Emotion. Teutonic Slaughter stehen für brachiale Härte und gnadenlosen Sound, während Final Error mit kraftvollen Breakdowns und direkter Attitüde nachlegen.

Auch Evoked bringen ihre massive Bühnenpräsenz mit, Infestation sorgen für aggressive Dynamik und pure Wucht. Human Paranoid treiben das Tempo kompromisslos nach vorne, und Geist setzen dem Abend mit finsterer Atmosphäre und intensiver Performance die Krone auf.

Der Einlass beginnt um 16:00 Uhr, die erste Band startet um 16:30 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für 30,00 € und an der Abendkasse für 34,00 €.

Bands: Fleshworks, New World Depression, Teutonic Slaughter, Final Error, Evoked, Infestation, Human Paranoid und Geist

Ort: JZ Stricker, Bielefeld

Datum: 28.03.2026

Einlass: 16:00 Uhr

Beginn: 16:30 Uhr

Tickets: VVK 30,- €, AK 34,- €