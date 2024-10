Seven Kingdoms: veröffentlichen neue Single ‚Through These Waves‘

Die floridianische Power-Metal-Kombo Seven Kingdoms hat in Form von Through These Waves die zweite Single aus ihrer kommenden The Square-EP veröffentlicht. Diese verspricht eine Fortsetzung ihres markanten Sounds und wird ab dem 8. November 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erhältlich sein. Through These Waves stellt darauf eine dreieinhalbminütige Vollbedienung an traditionellem Metal dar und strotzt nur so vor Hooks, die an diverse Genrelegenden erinnern.

Die Band kommentiert: „Wir freuen uns, euch mit Through These Waves den härtesten Track der EP vorstellen zu können! Es erwarten euch Hooks und Melodien ohne Ende! Zudem haben wir versucht, die härtere Seite unserer Einflüsse mehr in den Vordergrund zu rücken und dem Song eine etwas andere Atmosphäre zu verpassen, die es vorher so noch nicht in unserer Musik zu hören gab. Die hier vorherrschende Geschwindigkeit bereitet uns viel Freude, wobei er der erste Seven-Kingdoms-Song mit einer derartigen Rhythmik ist. Warum sollten wir also nicht mehr davon auf unser kommendes Album packen? Das dazugehörige Musikvideo setzt die visuelle The Square-Geschichte fort und schließt den Zweiteiler ab, der die beiden Songs verbindet. Genießt es, teilt es und lasst uns wissen, wie ihr es findet!“

Weitere Infos zu Seven Kingdoms, zur The Square-EP und zu den anstehenden Touddaten könnt ihr hier nachlesen: