Evilon: haben das Lyric-Video zu „A Warriors Way“ veröffentlicht

Die in Schweden ansässige Melodic-Folk-Death-Metal-Band Evilon hat ein neues Lyric-Video zu A Warriors Way veröffentlicht, das dem neuesten Album der Band A Warrior’s Way entnommen ist, dessen physische Veröffentlichung am 1. November über Fetzner Death Records erfolgt.

Mit dem Album A Warrior’s Way tauchten Evilon tiefer in den Sumpf der schönen Folkmelodien von früher ein und behielten dabei die aggressiven, aber dennoch melodischen Melodic-Death-Metal-Riffs bei, die die skandinavische Metalszene repräsentieren. Die Band wurde mit anderen großen Folk-Viking-Metal-Bands sowie einigen skandinavischen Melodic-Death-Metal-Giganten wie Amon Amarth, Ensiferum, Nightwish, Wintersun, Amorphis, Grimner usw. verglichen.

Evilon sind:

Jonny Sjödin – Gitarre, Gesang

Kenneth Evstrand – Gitarre, Hintergrundgesang

Björn Wildjärn – Bass, Hintergrundgesang

Anders Hagen – Schlagzeug

Evilon online:

Facebook

Instagram