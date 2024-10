Cemetery Skyline: veröffentlichen Visualizer-Video zu „When Silence Speaks“

Friedhöfe sind keine Orte für die Toten. Sie sind für die Lebenden gedacht, um zu trauern, sich zu erinnern und die Menschen zu feiern, die nicht mehr unter uns weilen. Es sind Orte, an denen man Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit hören kann, die aus den staubigen Rissen in den Steinoberflächen flüstern.

Zur Feier der Veröffentlichung ihres Debütalbums Nordic Gothic vergangenen Freitag, hat Brendan McGowan ein tanzendes Paar vor der Cemetery Skyline (Friedhofs-Skyline) eingefangen – wortwörtlich:

Es ist eine Hymne für diejenigen, die unter Liebeskummer leiden, sich verloren und allein fühlen – eine Ode, um das Leben und die Liebe in der Einsamkeit zu feiern.

When Silence Speaks stammt von Cemetery Skylines Debütalbum Nordic Gothic, das letzte Woche in den folgenden Formaten veröffentlicht wurde:

• Ltd. Sparkle Universe LP (600x) erhältlich bei CM Distro Wholesale EU, cmdistro.de und US-Verkaufsstellen (inkl., aber nicht beschränkt auf centurymedia.store)

• Ltd. lilac LP (300x) erhältlich bei den schwedischen Outlets & Levykauppa Äx

• Ltd. transp. hellblau LP (300x) erhältlich bei EMP

• Ltd. neongrün LP (300x) erhältlich bei Backstage Rockshop

• Ltd. CD-Digipak

• schwarze LP

• Japan: Standard CD Jewelcase (japanische Version inkl. Bonustrack)

„Cemetery Skyline wagen sich in melodische Dark Rock Gefilde, und das machen sie gekonnt.“ – Das schreibt unser Time For Metal Redakteur Kay L., hier kommt ihr zu seinem Review zu Convoy Of Sickness: