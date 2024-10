Cemetery Skyline – Nordic Gothic

Artist: Cemetery Skyline

Herkunft: Skandinavien

Album: Nordic Gothic

Spiellänge: 49:55 Minuten

Genre: Melodic Dark Rock

Release: 11.10.2024

Label: Century Media Records /Sony Music

Format: CD, Vinyl, Digital

Link: https://www.facebook.com/cemeteryskylineofficial

Bandmitglieder:

Gesang – Mikael Stanne

Gitarre – Markus Vanhala

Keyboards — Santeri Kallio

Bass – Victor Brandt

Schlagzeug – Vesa Ranta

Tracklist:

Torn Away In Darkness Violent Storm Behind The Lie When Silence Speaks The Darkest Night Never Look Back The Coldest Heart Anomalie Together Alone

Da kündigte sich bereits vor einiger Zeit eine neue „Supergroup“ aus Skandinavien an. Neben Gründer Markus Vanhala (Insomnium, Omnium Gatherum) Vesa Ranta (Ex-Sentenced), Santeri Kallio (Amorphis) und Dimmu-Borghir-Livebassist Victor Brandt steht mit Mikael Stanne der Dark Tranquillity/The Halo Effect Shouter am Mikro. Bereits der erste Single-Aufschlag ließ aber vermuten, dass hier andere Töne angeschlagen werden. Liest nun jemand, dass der Mikael Stanne singt und denkt, nun wird es wieder growlig tief und dunkel, wird eines Besseren belehrt. Durchweg gilt für alle Tracks Klargesang. Aber auch das kann er und somit bleibt trotzdem etwas Dunkles, was sich ebenfalls durch fast alle Tracks zieht. Wer sich dabei ein wenig an Fields Of Nephilim oder Sisters Of Mercy erinnert fühlt, liegt nicht so falsch. Aber auch eine gehörige Portion Him oder Anleihen bei Synth Pop sind nicht abwegig. Aber, so die Aussage von Vanhala, genau das war das Ziel. Immerhin teilen alle ihre Liebe zum Goth Rock der 80er und 90er und so passt es einfach.

Mit dem Opener Torn Away wird direkt der Grundstein gelegt. Stanne schafft es von der ersten Minute an, dem gitarrenlastigen Track seinen Stempel aufzudrücken, das macht er zwar ordentlich tief, aber mit gekonntem Klargesang. Dass hier der Vergleich zu den Sisters sehr eindeutig ist, lässt sich nicht leugnen. Flott geht es zur Sache, Kallio im Hintergrund mit begleitenden melodischen Keys, dazu Vanhala mit ordentlich Gitarrenarbeit. Mit In Darkness, einem mir sehr gut gefallenem Track, geht es weiter. Da allerdings nicht mehr ganz so schnell, dafür aber schon fast poppige Anleihen, die mit einer eingängigen Melodie daherkommen. Der Song, wie auch die beiden folgenden, wurde im Vorfeld als Single ausgekoppelt. Auch Violent Storm wartet mit ansprechender Melodie auf. Da haben sich Markus Vanhala und Santeri Kallio viel Mühe gegeben und klasse Songs komponiert. Dazu liefert dann Stanne die Texte, die sich inhaltlich um die gesamte Palette der düsteren nördlichen Einsamkeit der dort lebenden Menschen dreht. Damit spiegelt er den Gothic Lifestyle der Skandinavier treffend wider.

Nach Behind The Lie wird es ein wenig doomiger. Bei When Silent Speaks lässt Mikael seine gesamte gefühlvolle Stimme zum Ausdruck kommen. Sehr schöner Track, der eher zum Innehalten animiert. The Drakest Night ist wieder ein Titel, der deutlich 90er-Jahre Goth widerspiegelt. Es folgen noch Never Look Back, eine schnellere Nummer, die auch wieder super gut in einem Dark Rock Club laufen kann. Noch ein paar Worte zur Rhythmusfraktion. Vesa Ranta liefert solide Arbeit an den Drums, ohne dass diese zu sehr im Vordergrund stehen. Ähnliches ist bei Victor Brandt am Bass gegeben. Beide stellen aber einen wichtigen Bestandteil am Gelingen der Songs dar. Gerad sprach ich vom Victor, da hat er im Intro zu The Coldest Heart seine Bühne. Fetter Bass, der sich dann aber wieder leicht in den Background zurückzieht. Anomalie und Alone Together, passend zur gesamten Grundausrichtung, beschließen das Album. Ersterer geht noch mal etwas flotter zur Sache, während zweiterer eine Midtemponummer mit gewissem Tiefgang ist.