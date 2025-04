Wolfheart – Draconian Darkness

Mit Draconian Darkness meldeten sich im letzten Jahr Wolfheart, die finnischen Meister des frostigen Melodic Death Metal eindrucksvoll zurück. Die Skandinavier liefern auf ihrem siebten Studioalbum genau das, wofür sie seit Jahren gefeiert werden: eisige Melodien, donnernde Drums und brachiale Growls – vereint zu einer atmosphärischen Soundlandschaft voller düsterer Epik. Stets mittendrin natürlich Mastermind Tuomas Saukkonen, der als Einzelperson wie kaum ein anderer dieses Genre „Made in Finnland“ prägt. Bekannt wurde er durch Before The Dawn und Black Sun Aeon. Neben seiner Arbeit als Sänger und Multiinstrumentalist arbeitet er als Produzent und serviert den Bands einen ähnlich klaren wie starken Sound wie bei seinen eigenen Bands.

Zurück zu Draconian Darkness, erschienen am 06.09.2024 via Reigning Phoenix Music, setzt das Album die Erfolgsgeschichte von Wolfheart nahtlos fort. Der Opener Ancient Cold geht sofort ins Ohr. Evenfall und Burning Sky legen bestimmend nach. Druckvoll und dennoch melodisch gehen die Werke sofort in den Kopf und lassen die Nackenmuskeln ausrasten. Das emotionale Fundament wird auf Scion Of The Flame gestützt. Die epischiste Nummer der gut 40 Minuten starken Sause. Wer auf finnischen, melodischen Todesstahl steht, kommt weiterhin an Tuomas Saukkonen und somit auch an Wolfheart nicht vorbei. Die erste Single Grave steht exemplarisch für das neue Draconian Darkness Material: roh, majestätisch und durchdrungen von nordischer Schwärze. Wolfheart bleiben mit diesem Album ihrem Stil treu und treiben ihn gleichzeitig auf eine neue Stufe – finster, kraftvoll und wunderschön zugleich. Wer den Release wie meine Person verpennt hat, muss sich nicht nur in Grund und Boden schämen, sondern diese Lücke möglichst schnell schließen. Draconian Darkness ist raffiniert aufgebaut, setzt auf immer wechselnde Soundwände und kann in allen Belangen Eindruck beim konsumierenden Metalhead hinterlassen.

