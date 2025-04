Voodoo Circle – Hail To The King

Voodoo Circle wurden 2008 von Ex-Primal-Fear-Gitarrist Alex Beyrodt gegründet, um seine musikalischen Vorbilder wie Rainbow, Whitesnake und Deep Purple zu ehren. Mit Hail To The King erschien im November 2024 das aktuelle Album, das nicht nur als Nachfolger von Locked & Loaded fungiert, sondern auch zwei Songs enthält, die vom ehemaligen Rainbow-Keyboarder Tony Carey stammen. Die Bandbesetzung hat sich leicht verändert: Bassist Mat Sinner wurde durch Alex Jansen ersetzt. Neben Beyrodt und Jansen sind Sänger David Readman und Drummer Markus Kullmann mit an Bord. Veröffentlicht wurde der Silberling über AFM Records, kommt auf 12 Songs und veranschlagt eine Spielzeit von 65 Minuten.

Musikalisch bietet das Album eine klassische Hard-Rock-Reise: Der Opener Lay Down Your Lovin erinnert an großartige Rockhits der Achtziger, während Let It Rock und weitere Tracks wie Sweet Little Sister oder Stand Your Ground klar im 80s-Rock verankert sind. Hail To The King greift viele Old-School-Facetten auf, fühlt sich in der Zeit von vor gut vier Jahrzehnten pudelwohl und lässt dieses den Hörer permanent spüren.

Hail To The King ist ein leidenschaftliches Retro-Rock-Album, das sowohl Whitesnake als auch Deep-Purple-Fans ansprechen dürfte. Es bietet eine nostalgische Zeitreise für Classic-Rock-Liebhaber – mit viel Gefühl für den Sound vergangener Jahrzehnte, aber auch dem Mut, ihn neu aufleben zu lassen. Diese Nostalgie ist bis zum Ende spürbar. The Sound Of The Eagles oder auch der Titeltrack Hail To The King sind keine billigen Rockkopien der guten alten Zeiten, sondern haben einen eigenen Charakter, der durchaus punkten kann. Die ganz großen Höhepunkte fehlen zwar, dafür arbeitet sich die Platte im Kollektiv gut durch die mächtige Spielzeit von über einer Stunde.

