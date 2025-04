Messenger Of Fate: der unabhängige Multi-Instrumentalist aus New Orleans mit sozialkritischem Alternative-Rock und neuem Metal-Projekt

David Sambola Jr., bekannt unter dem Künstlernamen Messenger Of Fate, ist ein unabhängiger Singer-Songwriter und Multi-Instrumentalist aus New Orleans, Louisiana.

Geboren und aufgewachsen in einer Stadt, die für ihr vielfältiges musikalisches Erbe bekannt ist, begann Davids musikalische Reise im Jahr 2003, als er seine erste Gitarre in die Hand nahm – ein Moment, der seine tiefe Leidenschaft für das Musikmachen entfachte.

Eingetaucht in das reiche musikalische Geflecht der New-Orleans-Szene – von Jazz, Blues und Brass Bands bis hin zu Southern Rock – entwickelte David einen einzigartigen Alternative-Rock-Sound, der ihn deutlich von den traditionellen Klängen seiner Heimatstadt abhebt. Beeinflusst von Bands wie Tool, Deftones und Rage Against The Machine, verbindet er Elemente aus Alternative, Rap und Metal zu einem unverwechselbaren Stil.

Als selbstproduzierender Künstler zeigt David seine Vielseitigkeit, indem er alle seine Songs selbst schreibt, einspielt und produziert – direkt aus seinem Heimstudio. Seine Texte transportieren oft Botschaften von Frieden und Einheit und spiegeln sein Engagement wider, soziale Themen durch seine Kunst anzusprechen.

Aktuell arbeitet David an einem akustischen Album und bereitet sich auf Live-Auftritte vor. Seine Hingabe zur Musik und seine Botschaft bescheren ihm eine wachsende Fangemeinde, die seine ehrlichen und intensiven Performances schätzt.

Unter dem Künstlernamen Messenger Of Fate produziert David weiterhin melodischen Alternative Rock, der bei seinen Hörern Anklang findet. Seine Treue zur Unabhängigkeit und Authentizität bleibt unerschütterlich, während er danach strebt, durch seine Musik mit seinem Publikum in Verbindung zu treten.

Kürzlich hat sich David wieder mit seinem früheren Bandkollegen Thomas Irving, auch bekannt als The Jilted Irony, für den neuen Song „Baptized“ zusammengetan. Thomas wirkte dabei als Co-Produzent, Schlagzeuger/Percussion-Arrangeur, Bassist und übernahm die Scream Vocals.

David und Thomas hatten zuvor eine Band in New Orleans gegründet: Lives Of The Deceived. Die Band entwickelte sich schnell von einer Vorgruppe zu einem Headliner und schaffte es sogar in einen Artikel des lokalen Magazins OffBeat Weekly. Leider trennte sich die Band später. Nun – nach fast zehn Jahren – haben sich David und Thomas über das Internet wieder zusammengefunden und arbeiten derzeit an einem neuen Metal-Album. Die erste Single daraus ist Baptized, entstanden nach intensivem Austausch von Musikdateien per E-Mail.

Thomas und David sind bekannt dafür, kraftvolle, kompromisslose und anti-politische Songs zu schreiben. Schon früher kollaborierten sie bei dem Stück Rise. Die beiden haben eine klare Botschaft an die Welt – und nutzen ihre Musik, um sie zu verbreiten.

Als kreative Kräfte, die man nicht unterschätzen sollte, arbeiten sie nun erneut zusammen, mit harter Arbeit an dem neuen Album. Sie hoffen, durch Online-Support genug Reichweite und Unterstützung zu gewinnen, um sich auch physisch zu treffen, live aufzutreten und auf Tour zu gehen.