Blood Command: veröffentlichen ihre brandneue Single „All I Ever Hate About Is You“

Die norwegischen Death-Pop-Rebellen Blood Command sind mit voller Kraft zurück und veröffentlichen ihre brandneue Single All I Ever Hate About Is You – ein leidenschaftlicher und emotionaler Nachfolger ihres Vorgängers We Could Be Heaven.

Seht euch das Video zu All I Ever Hate About Is You hier an:

Während We Could Be Heaven die Fähigkeit der Band unter Beweis stellte, Melodie und Melancholie zu verbinden, heizt dieses neue Werk mit glühenden Riffs, messerscharfen Texten und dem unverwechselbaren Feuer von Frontfrau Nikki Brumen noch ein. Es ist eine bittere Hymne aus Herzschmerz und Trotz, vorgetragen mit Blood Commands charakteristischer Mischung aus Punk-Wut und Pop-Sensibilität.

Die Band beweist einmal mehr, warum sie zu den unberechenbarsten und aufregendsten Kräften der modernen Alternative-Musik zählt.

Erlebt die Band live an folgenden Terminen:

04.07.25 – Løddepunk Festival

01.10.25 – Kometen, Drammen

30.10.25 – Humbar, Hønefoss

31.10.25 – Vulkan, Oslo

08.11.25 – Checkpoint Charlie, Stavanger

Blood Command online:

https://www.facebook.com/Bloodcommand/

https://www.instagram.com/bloodcommand/