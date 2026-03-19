High Parasite: veröffentlichen neue Single „Drag Me Under“

Die britische „Death Pop“-Formation High Parasite meldet sich mit ihrer neuen Single Drag Me Under zurück. Angeführt wird die Band von Sänger Aaron Stainthorpe, bekannt als Frontmann von My Dying Bride.

Der Song war ursprünglich für das Debütalbum der Band vorgesehen, wurde jedoch bewusst zurückgehalten. Bassist Tombs erklärt dazu: „Wir alle mochten den Song sehr, als wir ihn für unser erstes Album aufgenommen haben, aber er unterschied sich ein wenig von den anderen Tracks – er hatte mehr diesen Rammstein-Vibe. Deshalb haben wir entschieden, ihn erst einmal zurückzuhalten. Jetzt, wo wir bereits am zweiten Album arbeiten und nach vorne schauen, passt Drag Me Under perfekt – als kleiner Ausblick auf das, was noch kommt.“

Das erste Studioalbum der Band, Forever We Burn, erschien am 27. September 2024 über Spinefarm Records. Produziert wurde das Album von Gregor Mackintosh von Paradise Lost.

Das Album wurde von mehreren Singles und Musikvideos begleitet und etablierte den eigenwilligen Sound der Band zwischen düsterem Metal, eingängigen Hooks und elektronisch geprägten Elementen. Parallel zur Veröffentlichung von Drag Me Under arbeiten High Parasite bereits an ihrem zweiten Studioalbum, das die musikalische Entwicklung der Band weiterführen soll.

Mit Drag Me Under liefert High Parasite nicht nur einen weiteren eigenständigen Track, sondern auch einen ersten Hinweis darauf, in welche Richtung sich die Band mit ihrem kommenden Material entwickeln könnte.