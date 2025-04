Hyena – About Rock And Roll

Artist: Hyena

Herkunft: Cajamarca, Peru

Album: About Rock And Roll

Genre: Heavy Metal, NWoBHM, Hard Rock

Spiellänge: 37:54 Minuten

Release: 25.04.2024

Label: Dying Victims Productions

Link: https://dyingvictimsproductions.bandcamp.com/music

Bandmitglieder:

Gesang – El Sucio

Schlagzeug – Leonardo Zelada

Gitarre – Alfonso Espinoza

Bass – Alexander Rojas

Gitarre – Sergio Silva

Tracklist:

1. Nightriders

2. About Rock And Roll

3. The Eternal Zero

4. Hail The Fire

5. Epitome Of Evil

6. Echoes Of The Underworld

7. Ready To Explode

8. Metal Machine

9. Hyena

10. Keep It True

Wie kommt eine nahezu unbekannte Band aus einem Provinznest in Peru auf das bekannteste Undergroundfestival für die klassischen Spielarten des Metal? Dazu legen die auf ihr Debüt auch noch die passende Hymne zum Festival mit dem Namen Keep It True. Viele Fragen begleiten die Informationen rund um das Release von About Rock And Roll am Keep It True-Wochenende. Erneut sind die deutschen Undergroundspezialisten Dying Victims Productions beim Perlentauchen fündig geworden. Doch der Reihe nach.

Der Auftakt nennt sich Nightriders und tönt als verspätete Veröffentlichung der 80er-Jahre aus den Boxen. Irgendwo zwischen dreckigem Motörhead-Sound, den ersten zarten Speed-Metal-Ansätzen und der frühen NWoBHM stellt sich gleich zum Start die Frage, wie eine junge Band aus Peru zu einem derartigen musikalischen Cocktail kommt. About Rock And Roll liefert genau das, was der Titel verspricht. Mit nach vorne gehendem Rock ’N’ Roll, den die durchdringenden Vocals von El Sucio in die metallische Schiene drücken, geht die wilde Fahrt weiter. Etwas mehr zur frühen NWoBHM und damit in Richtung Hard Rock tendiert The Eternal Zero, bevor Hail The Fire in weniger als drei Minuten die Haare der Metalheads in Richtung Sturmfrisur ausrichtet. Das Gegenstück folgt mit mehr als sechs Minuten Epitome Of Evil. Die Nummer ist nicht schlecht, steht aber im Schatten des bisherigen Feuerwerks.

Rein instrumental startet die B-Seite mit Echoes Of The Underworld, wo die Saitenfraktion sich austoben kann. Die Verschnaufpause ist notwendig, da Ready To Explode mit 70er-Jahre-Saiteneffekten und ordentlich Tempo die Nackenmuskulatur einem weiteren Belastungstest unterzieht. Die Metal Machine galoppiert, mit Speed und dreckigem Hard Rock garniert, im Geist der NWoBHM, bevor die Truppe nochmals richtig ausholt. Die nach vorne gehende Bandhymne ist dabei fast nur das Vorspiel. Der Song Keep It True ist genau das Material, das Menschen auf dem Festival dazu veranlasst, in Ekstase ihre Fäuste gen Himmel zu strecken und ihre Haarpracht durch die Luft zu wirbeln.