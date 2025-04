Ungraven: neues Album „Hollows Made Homes In Their Sunken Cheeks“ erschien am 18.04.2025

Die experimentellen Heavy- und Drone-Künstler Ungraven, bestehend aus aktuellen und ehemaligen Mitgliedern von Conan, präsentieren in Zusammenarbeit mit Everything Is Noise ihr neues, eindringliches Album Hollows Made Homes In Their Sunken Cheeks. Die Veröffentlichung erfolgte am Freitag über Heavy Psych Sounds.

Mit Hollows Made Homes In Their Sunken Cheeks entfalten Jon Davis (Conan) und David Perry (The Laze, ex-Conan & Dead Void) eine gläserne Welle der Schwere, die Synthesizer, Tasteninstrumente, Orgel, Vocoder und Gitarre kombiniert. Dabei entstehen Bilder des sozialen Verfalls, die über imaginäre Landschaften einer ruinierten Zukunft projiziert werden. Inspiriert von Größen wie Tangerine Dream, Circle, Zombi und Harold Budd spricht die dunkle, cineastische Atmosphäre des Albums Bände, während sich die Klangschichten allmählich aufbauen und in tiefere, schwerere Synthesizer-Reiche eintauchen, in denen zurückhaltende Kräfte unter der Oberfläche lauern. Es schwebt wie bedrohliche Gefäße über einem psychedelischen Abgrund und kulminiert in nichts als Nichts.

Hollows Made Homes In Their Sunken Cheeks erschien am 18.04.2025 über Heavy Psych Sounds.

Ungraven feiert die rauere Seite der schweren Musik, den dreckigen Noise Metal und die industrielle Schwere, die in dieser Szene stark unterrepräsentiert ist. Das neue Album und das Debüt bei Heavy Psych Sounds entstanden aus dem Wunsch von Frontmann Jon Davis, den Ungraven-Sound über das Standard-‘Rockband’-Setup hinaus zu entwickeln. Der Bruch mit der traditionellen Struktur aus Schlagzeug, Bass und Gitarre ermöglicht es Ungraven, weiter mit Klang und Komposition zu experimentieren. Hollows Made Homes In Their Sunken Cheeks ist ein Experiment in der Klanggestaltung und erlaubt es Davis und Perry, ein krankhaftes, klangliches Duett zu performen, während ihre Instrumente ein universumsgroßes Loch in dein Bewusstsein schneiden.

Inspiriert von den früheren Kooperationen des Duos an Conan-Tracks wie Older than Earth und Grief Sequence sowie von Künstlern wie Tangerine Dream, Circle, Zombi und Harold Budd, vereint das Album komponierte und improvisierte Elemente, die aus ihren jeweiligen Heimatbasen in England und Dänemark entstanden. Die Kombination von Perrys Synthesizer, Orgel und Klavier mit Davis‘ massiver 6-Saiten-Gitarre führt zu zwei 20-minütigen Epen, die sowohl introspektiv als auch überwältigend sind. Lass dich in eine düstere und expansive Klanglandschaft psychedelischen Schreckens fallen und erlebe ein neues Kapitel im Klangbuch von Ungraven.