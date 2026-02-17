Monsternaut: streamen ihre neue Single „Drain“

Das finnische Heavy-Rock- und Metal-Trio Monsternaut präsentiert einen mitreißenden zweiten Auszug aus ihrem kommenden dritten Album Approaching Doom, das am 27. März über Heavy Psych Sounds erscheint.

Streamt Monsternauts neue Single Drain hier:

Nach dem verwaschenen Stoner Rock ihrer Anfangszeit präsentiert sich Monsternauts drittes Album Approaching Doom mit einem düstereren, metallischeren und kompromisslos stampfenden Sound. Die Produktion orientiert sich am rauen und wuchtigen Heavy der frühen 90er-Jahre, und die Songtexte erzeugen eine zusätzliche Spannungsebene unter den Grooves. Die Songs reiften über mehrere Jahre, wobei der Einstieg eines neuen Schlagzeugers den Weg für experimentierfreudigere Rhythmen und Riff-Ideen ebnete und die Band in neue Gefilde führte, ohne dabei ihre Wurzeln zu verleugnen.

Auf analogem Band ohne digitale Bearbeitung aufgenommen, präsentieren sich Monsternaut auf diesem neuen Album so fokussiert und kraftvoll wie nie zuvor und schlägt damit ein selbstbewusstes neues Kapitel in ihrer Geschichte auf.

Monsternaut ist ein finnisches Stoner-Metal-Trio, das 2012 von Gitarrist Tuomas Heiskanen und Bassist Perttu Härkönen gegründet wurde. Inspiriert von Bands wie Fu Manchu, Corrosion of Conformity und Down, bietet die Band treibende Grooves, harte Riffs und Ohrwürmer, die zum Headbangen einladen. Auf der Bühne sind Monsternaut laut, tight und direkt – ein energiegeladenes Set ohne Filler.

Nach zwei frühen Demos veröffentlichte die Band 2016 ihr selbstbetiteltes Debütalbum über Heavy Psych Sounds, gefolgt von Enter The Storm im Jahr 2018. Sie tourten durch Europa und spielten später auch in Los Angeles und Las Vegas, womit sie ihren Ruf als mitreißende Live-Band untermauerten.

Nach dem zweiten Album stieß Schlagzeuger Patrik Kuitunen zur Band und brachte frischen Rhythmus und neue, gewagtere Riffs in die Musik ein. Diese Dynamik führte zu Approaching Doom, ihrem bisher härtesten Album, das komplett analog aufgenommen wurde, ohne digitale Bearbeitung, und Monsternaut so einfängt, wie sie sind: laut, roh und fokussiert. Der renommierte finnische Produzent und Toningenieur Anssi Kippo, bekannt für seine umfangreiche Arbeit mit Children of Bodom, trug ebenfalls wertvolles Fachwissen zu den Aufnahmen bei und verfeinerte den Produktionsprozess. Approaching Doom, das Ende März über Heavy Psych Sounds erscheinen wird, zeigt die Band tighter, düsterer und fokussierter denn je.

Monsternaut sind:

Tuomas Heiskanen – Gitarre, Gesang

Perttu Härkönen – Bass

Patrik Kuitunen – Schlagzeug

