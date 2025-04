Skyjoggers: veröffentlichen Video/Single „Newtonin Kanuuna“ vom kommenden Album

Das finnische Space/Psych-Rock-Trio Skyjoggers aus Tampere hat seine neue Single und das dazugehörige Video Newtonin Kanuuna veröffentlicht. Diese Single ist ein Vorgeschmack auf das kommende Album 12021: Post-Electric Apocalypse, das Anfang Mai über das Label Supernatural Cat erscheinen wird. Dieses Label wurde vom Malleus Rock Art Collective und Mitgliedern von Ufomammut gegründet.

Das Video zu Newtonin Kanuuna kann hier angesehen werden:

Der Song ist auf allen Plattformen, einschließlich Bandcamp, hier verfügbar.

Skyjoggers verbinden die aufregenden Elemente des Space Rock mit psychedelischen Klanglandschaften. Ihre Musik fängt die Essenz kosmischer Erkundungen ein, geprägt von hypnotischen Riffs und einem experimentellen Ansatz, der Grenzen überschreitet. Mit einem Fokus auf dynamische Performances und reiche instrumentale Texturen laden Skyjoggers die Hörer auf eine Reise durch unerforschte musikalische Territorien ein.

Auf dem Album 12021: Post-Electric Apocalypse konzentriert sich die Band auf Themen wie Tod, Verlust und Verzweiflung. Das Album wurde während der Pandemie, der Waldbrände im Amazonas und der Kriege auf der ganzen Welt geschrieben. Die Band ließ sich von diesen Themen inspirieren und versuchte, die schwierigen Themen in etwas Schönes zu kanalisieren, um durch Musik einen Hoffnungsschimmer in die Welt zu bringen. Das Album zeigt die bisher schwerste Seite von Skyjoggers und bringt Elemente von Black und Doom Metal in den einzigartigen Mix aus modernem Space Rock der Band ein.

12021: Post-Electric Apocalypse wurde in den Soundwell Studios in Espoo von Janne Hakanen aufgenommen, der auch das Mastering übernahm. Zusätzliche Aufnahmen wurden von Johannes Latva in Soossila, Tampere gemacht, und das Mixing übernahm Niko Lehdontie. Das Artwork und Design wurde vom Malleus Rock Art Collective gestaltet.

Zur Single Newtonin Kanuuna schreibt die Band: “Newton’s cannonball was a thought experiment Isaac Newton used to hypothesize that the force of gravity was universal, and it was the key force for planetary motion.”

Mehr Infos zu Skyjoggers, ihrem kommenden Album 12021 : Post-Electric Apocalypse inklusive der Termine zur bevorstehenden Post-Electric Apocalypse Over Europe Tour findet ihr hier:

