Skyjoggers: enthüllen Details zum kommenden Album „12021: Post-Electric Apocalypse“

Skyjoggers, die innovative Band aus Tampere, Finnland, hat einen Vertrag bei Supernatural Cat Recordings unterschrieben, dem italienischen Label, das von Mitgliedern von Malleus Rock Art Lab und Ufomammut betrieben wird. Das neue Studioalbum mit dem Titel 12021: Post-Electric Apocalypse wird am 2. Mai 2025 veröffentlicht.

Skyjoggers kommentieren: „We first met Ufomammut in Warsaw a few years ago while on our first European tour. We bonded over our shared love of music, art and screen printing.“ Sie fügen hinzu: „It was quite a surprise when they asked us if we’d be interested in releasing our next album through Supernatural Cat; we said yes right away!“

Die Musik von Skyjoggers vereint aufregende Elemente von Space Rock und psychedelischen Klanglandschaften und fängt das Wesen der kosmischen Erkundung ein, geprägt von hypnotischen Riffs und einem experimentellen Ansatz, der Grenzen überschreitet. Mit einem Fokus auf dynamische Performances und reichhaltige instrumentale Texturen laden Skyjoggers die Zuhörer auf eine Reise durch unerforschte musikalische Territorien ein.

Mit Tessæil präsentiert das Trio den ersten Track ihres kommenden Albums, eine epische, über 12-minütige Reise durch „polyrythms, screetching guitars and wailing sirens block out the sun and bring about an auditive nuclear winter“, schreibt die Band. „This massive track ends 12021: Post-Electric Apocalypse like a weapon of mass destruction; leaving nothing in its wake.“

Seht euch Musikvideo zu Tessæil hier an:

Der Song ist jetzt auf allen digitalen Streaming-Plattformen verfügbar unter https://idol-io.ffm.to/tessaeil

Auf 12021: Post-Electric Apocalypse konzentrieren sich Skyjoggers auf Themen wie Tod, Verlust und Verzweiflung. Das Schreiben des Albums fand während der Pandemie, der Waldbrände im Amazonas und der Kriege auf der ganzen Welt statt – die Band ließ sich von diesen Themen inspirieren und versuchte, die harten Themen in etwas Schönes zu kanalisieren, das einen Strahl der Hoffnung und des Lichts in die Welt durch Musik bringt. Das Album zeigt die schwerste Seite von Skyjoggers, die bis heute gehört wurde, und bringt Elemente von Black und Doom Metal in die einzigartige Mischung des modernen Space Rock der Band ein.

Das Album wurde in den Soundwell Studios in Espoo von Janne Hakanen aufgenommen, der auch das Mastering übernahm, mit zusätzlichen Aufnahmen von Johannes Latva in Soossila, Tampere, und wurde von Niko Lehdontie gemixt.

12021: Post-Electric Apocalypse wird am 2. Mai 2025 über Supernatural Cat Recordings veröffentlicht und wird als limitierte handbedruckte Vinylversion, reguläre LP und CD erhältlich sein.

12021 : Post-Electric Apocalypse – Trackliste:

1. Huevos Rancheros/Rapid Round

2. Newtonin Kanuuna

3. Døpehølm

4. Tessæil

Zum Support von 12021: Post-Electric Apocalypse hat die Band eine umfangreiche Album-Release-Tour angekündigt, die Anfang Mai beginnt und Auftritte beim Desertfest Berlin und Esbjerg Fuzztival umfasst.

Skyjoggers – Post-Electric Apocalypse Over Europe

03.05. TPO, Bologna (IT)

07.05. Koncerty Na Garazach , Bratislava (SVK)

08.05. Café Wolf, Graz (AT)

11.05. Dürer Kert, Budapest (HUN)

12.05. Arena, Wien (AT)

13.05. Mocvara, Zagreb (HR)

14.05. Feierwerk, München (DE)

16.05. Poortgebouw, Rotterdam (NL)

17.05. Sonic Whip, Nijmegen (NL)

18.05. Backyard Club, Recklinghausen (DE)

20.05. C.Keller, Weimar (DE)

21.05. Dreikönigskeller, Frankfurt (DE)

24.05. Desertfest Berlin, Berlin (DE)

25.05. Klub Mechanik, Warsaw (PL)

27.05. Klub Szalonych, Wroclaw (PL)

28.05. KuBa, Jena (DE)

29.05. Neue Welt, Ingolstadt (DE)

30.05. Kulturwerkstatt Karnak, Kassel (DE)

31.05. Stellwerk, Hamburg (DE)

06.06. Råhuset, Copenhagen (DK)

07.06. Esbjerg Fuzztival, Esbjerg (DK)

Skyjoggers sind:

Alexi Belle – Gitarren & Effekte

Juan Rico – Bass, Synthesizer & Gesang

Gabo Sabor – Schlagzeug & Gesang

Instagram: www.instagram.com/skyjoggers

Bandcamp: www.skyjoggers.bandcamp.com