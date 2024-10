Trapeze: präsentieren „Fighting“, die erste Single aus dem neuen Album

Fighting stammt aus den Sessions für das legendäre Debütalbum Phenomena. Der Song ist ein fettes Hardrock-Brett und versammelt ein echtes Who is Who des Genres. Neben Trapeze-Mastermind Mel Galley und Ausnahmesänger und -bassist Glenn Hughes machen Keyboard-Legende Don Airey und Weltklasse-Schlagzeuger Ted McKenna den Song Fighting zu einem Muss für jeden Fan von klassischem Hardrock in Perfektion.

Als sich die Rockband Trapeze auflöste, hinterließ sie eine Reihe von mittlerweile klassischen Alben. Ihr Einfluss auf andere Gruppen war immens; einzelne Mitglieder der Band schlossen sich selbst schwergewichtigen Rockbands wie Deep Purple, Whitesnake, Judas Priest und Uriah Heep an. Aber ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende, wie Trapeze – Lost Tapes Vol. 2 beweist!

Es handelt sich um großartige Songs, die auf beiden Seiten der Albumveröffentlichungen aufgenommen, aber nie veröffentlicht wurden; einige davon mit der Absicht, sie später weiterzuentwickeln, da Trapeze unermüdlich live spielten und ihr Handwerk verfeinerten, während sie nur selten zu Hause waren. Auch hier findet ihr seltene Besetzungen, über die bisher nur gemunkelt wurde und die oft bestenfalls als Märchen galten, die aber jetzt zum ersten Mal stolz präsentiert werden und ihren verdienten Platz an der Sonne erhalten.

Hart verdrahtete Gitarren, heulende Synthesizer, Rhythmus-Sektionen, die erst richtig loslegen und dann den Funk rauslassen, und dazu durchweg unüberhörbare Gesangsleistungen. Sei es bei Hardrockern wie Fighting und Loser, Balladen wie der exklusiven frühen Version von Coast To Coast, sogar mit Country-Rock-Anleihen in Must Be In Love bis hin zu progressiven AOR-Rock-Erkundungen bei Welcome To The Real World. Und dann ist da natürlich noch ihr bahnbrechender Funk-Rock in Titeln wie Can You Feel It? und Way Back To The Bone und anderen. Und dann ist da noch der Song, der genau zeigt, wie diese englische Band tickt: Homeland, der von Herzen kommt.

Trapeze – Lost Tapes Vol. 2 enthält außerdem Live Fast, Die Laughing, den letzten Song, den Gründungsmitglied, Bandleader und Gitarrist/Sänger Mel Galley vor seinem Tod im Jahr 2008 aufgenommen hat.

Nachdem er sich praktisch aus dem Musikgeschäft zurückgezogen hatte, abgesehen von den gelegentlichen Sessions, hatte Galley einen Sinneswandel. „He got his hunger back!“, verriet sein Bruder, Songwriter und Produzent Tom Galley. „We started working on various things and he was very much up for putting Trapeze back together; we’d got the players he wanted to use, and were recording again.“ Der Gitarrist spielte auch ein ausverkauftes lokales Solo-Konzert, nicht ahnend, was das Schicksal für ihn bereithielt, als bei ihm später Krebs diagnostiziert wurde. „He was still up for for it. It was so special just to get him in the studio – What you hear is pretty much live single takes of him singing, laying down guitars and bass, with drum programming by Gary Alkins done out at Bloxwich in the UK.!“

Live Fast, Die Laughing rockt mit purer Vitalität und man spürt Mel Galleys Lebensfreude. Wenn man es laut spielt, ist wieder bei uns und gibt mit peppiger Trapeze-Atmosphäre gute Hinweise.

Trapeze – Lost Tapes Vol. 2 wurde wie das Vorgängeralbum Lost Tapes Vol. 1, das im November 2023 veröffentlicht wurde, von Tom Galley mit Unterstützung von Bandmanager Tony Perry zusammengestellt, während Marcus Galley einmal mehr das Vermächtnis seines Vaters ehrt, indem er diese ganz besondere Sammlung mit seltenen und exklusiven Fotos von Carl Dunn gestaltet.

Trapeze – Lost Tapes Vol. 2 – Tracklisting:

1 Homeland

2 Hold On

3 Loser

4 Take It On

5 Must Be In Love

6 Live Fast, Die Laughing

7 Wake Up Shake Up

8 Coast To Coast

9 Can You Feel It

10 Way Back To The Bone

11 Turn It On

12 Fighting

13 Welcome To The Real World

14 Midnight Flyer

Trapeze Besetzung:

Nils Patrik Johansson – Lead-, Hintergrundgesang

Ulf Lagerström – Bass

Jocke Roberg – Keys

Mats Gesar – Gitarre

Joachim Nordlund – Gitarre

Johan Lindstedt – Schlagzeug