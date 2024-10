Ancst: veröffentlichen neues Musikvideo und kündigen Tour durch Deutschland an

Die Berliner Hardcore-Metal-Band Ancst hat gerade ein neues Musikvideo zu ihrem Song Negativity Bias aus ihrem im Mai 2024 erschienenen Album Culture Of Brutality veröffentlicht. Nachdem die Band in diesem Jahr durch Deutschland und Europa getourt ist und auf mehreren deutschen Festivals wie Full Force und Masters Of The Unicorn aufgetreten ist, macht sie sich im Oktober auf eine weitere Tour durch Deutschland, um ihr aktuelles Album weiter zu promoten.

Seht euch das Video zu Negativity Bias hier an:

Tourdaten:

12/10 – Neue Zukunft, Berlin

18/10 – Altes Sportamt, Bremen

19/10 – Biergarten, Schneverdingen

20/10 – Dont Panic, Essen

21/10 – AZ, Aachen

22/10 – Villa Wuller, Trier

23/10 – Fatal, Landau

24/10 – Ponyhof, Frankfurt

25/10 – Kunstverein, Nürnberg

26/10 – Halle am Rhein, Köln

Seht euch hier das Review zu Culture Of Brutality an, bei dem unser Time For Metal-Redakteur Jürgen S. satte 9 von 10 Punkten für diese Scheibe vergeben hat:

