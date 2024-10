Frost*: präsentieren mit Video für „Idiot Box“ die dritte Single des neuen Albums

Die britischen Progressive Rocker Frost* haben kürzlich die Veröffentlichung ihres brandneuen Doppel-Konzeptalbums Life In The Wires angekündigt, das am 18. Oktober 2024 über InsideOutMusic erscheinen wird. „Jede Prog-Band, die etwas auf sich hält, sollte eigentlich ein Doppelalbum machen, oder?“, meint Frost*-Frontmann Jem Godfrey. „Wir hatten schon immer die Idee, so etwas zu machen. Also habe ich mich letzten Sommer hingesetzt und gedacht, naja, ich muss mich einfach mal hinsetzen und es machen.“

Nun erschien die dritte Single aus dem Album mit dem Titel Idiot Box, und hier könnt ihr euch das von Christian Rios gedrehte Video zum Track ansehen:

