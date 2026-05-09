Wolves In The Throne Room: kündigen Europatournee mit Worm und Final Dose an

Erlebt Wolves In The Throne Room auf ihrer bevorstehenden Knights Of Tiamat European Tour Fall 2026 mit dem Necromantic-Black-Doom-Duo Worm aus Florida und den Blackened-Punks Final Dose als Vorgruppen.
21.10.26 (GR) Athen – Kyttaro (nur WITTR)
23.10.26 (DE) Leipzig – UT Connewitz
24.10.26 (NL) Maastricht – Samhain Festival
25.10.26 (BE) Brügge – Bruges is Doomed
26.10.26 (DE) Hamburg – Übel & Gefährlich
27.10.26 (DE) Berlin – Hole 44
28.10.26 (DE) Essen – Turock
29.10.26 (DE) München – Backstage – Halle
30.10.26 (DE) Stuttgart – Im Wizemann
31.10.26 (CZ) Prag – Futurum
01.11.26 (AT) Wien – Simm City
03.11.26 (PL) Krakau – Hype Park
04.11.26 (HR) Zagreb – Močvara
05.11.26 (IT) Mailand – Legend Club
06.11.26 (CH) Aarau – Kiff
07.11.26 (FR) Vauréal – Le Forum
08.11.26 (UK) Manchester – Damnation Festival
09.11.26 (UK) London – O2 Academy Islington
11.11.26 (DK) Kopenhagen – Pumpehuset
12.11.26 (SE) Stockholm – Slaktkyrkan
13.11.26 (SE) Göteborg – Momentum (mit Rotting Christ)
14.11.26 (NO) Oslo – John Dee